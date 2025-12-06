Шоколадный "Наполеон" – один из тех десертов, который всегда производит впечатление на праздничном столе. В версии Владимира Ярославского торт имеет тонкие хрустящие коржи, насыщенный крем на белом шоколаде и легкую кислинку вишни. Десерт получается большим, хорошо держит форму и подходит для приготовления накануне праздника.

Идея приготовления шоколадного Наполеона опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

мука – 340 г

какао – 40 г

сливочное масло 82,5% – 250 г

яйцо – 1 шт.

сметана 20% – 150 г

соль – 3 г

коньяк – 15 г

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишня замороженная – 400 г

сахар – 75 г

крахмал кукурузный – 18–20 г

вода – немного для разведения крахмала

Ингредиенты для крема:

молоко – 600 г

целые яйца – 200 г

ванильный сахар – 10 г

белый шоколад – 200 г

желатин – 10 г

сливочное масло 82,5% – 200 г

сгущенное молоко – 260 г

Способ приготовления коржей:

1. Взбейте сливочное масло со сметаной и яйцом до однородной текстуры.

2. Добавьте соль, коньяк, какао и муку, быстро замесив мягкое тесто.

3. Накройте его пленкой и охладите около 30 минут.

4. Разделите тесто на 10 частей, раскатайте каждую в тонкий круг диаметром примерно 26 см.

5. Переложите коржи на пергамент, при необходимости подпиливая мукой, проколите вилкой и выпекайте на разогретом противне при 180 °C в течение 7-9 минут до румяности.

Способ приготовления вишневой начинки:

1. Подогрейте вишню с сахаром, добавьте крахмал, разведенный водой, и доведите до кипения.

2. Начинку охладите полностью – она должна стать густой и стабильной.

Способ приготовления крема:

1. В молоко добавьте яйца и ванильный сахар, хорошо перемешайте и прогревайте на небольшом огне до загустения (примерно 83 °C). Важно не перегреть, чтобы яйца не свернулись.

2. Снимите массу с плиты, добавьте белый шоколад и желатин, предварительно замоченный в холодной воде. Когда крем остынет до около 40 °C, введите мягкое сливочное масло. Перемешайте смесь и поставьте ее в холодильник на 8-12 часов.

3. После охлаждения взбейте крем в течение 10 минут, постепенно добавляя сгущенное молоко – масса станет пышной и стабильной. Разделите крем на 10 частей.

Сборка торта:

1. Перемажьте каждый корж кремом. На примерно четыре слоя внутри добавьте вишневую начинку, равномерно распределяя ее поверх крема.

2. Последний, верхний корж измельчите вместе с обрезками и обсыпьте торт крошкой. Поставьте в холодильник минимум на 3-6 часов, чтобы десерт стабилизировался – коржи останутся с легким хрустом, а крем равномерно пропитает торт.

Такой шоколадный "Наполеон" станет одним из самых удачных сладких блюд на праздники и точно привлечет внимание гостей.

