Самый вкусный шоколадный "Наполеон" на праздники: рецептом поделился Владимир Ярославский
Шоколадный "Наполеон" – один из тех десертов, который всегда производит впечатление на праздничном столе. В версии Владимира Ярославского торт имеет тонкие хрустящие коржи, насыщенный крем на белом шоколаде и легкую кислинку вишни. Десерт получается большим, хорошо держит форму и подходит для приготовления накануне праздника.
Идея приготовления шоколадного Наполеона опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.
Ингредиенты для коржей:
- мука – 340 г
- какао – 40 г
- сливочное масло 82,5% – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана 20% – 150 г
- соль – 3 г
- коньяк – 15 г
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишня замороженная – 400 г
- сахар – 75 г
- крахмал кукурузный – 18–20 г
- вода – немного для разведения крахмала
Ингредиенты для крема:
- молоко – 600 г
- целые яйца – 200 г
- ванильный сахар – 10 г
- белый шоколад – 200 г
- желатин – 10 г
- сливочное масло 82,5% – 200 г
- сгущенное молоко – 260 г
Способ приготовления коржей:
1. Взбейте сливочное масло со сметаной и яйцом до однородной текстуры.
2. Добавьте соль, коньяк, какао и муку, быстро замесив мягкое тесто.
3. Накройте его пленкой и охладите около 30 минут.
4. Разделите тесто на 10 частей, раскатайте каждую в тонкий круг диаметром примерно 26 см.
5. Переложите коржи на пергамент, при необходимости подпиливая мукой, проколите вилкой и выпекайте на разогретом противне при 180 °C в течение 7-9 минут до румяности.
Способ приготовления вишневой начинки:
1. Подогрейте вишню с сахаром, добавьте крахмал, разведенный водой, и доведите до кипения.
2. Начинку охладите полностью – она должна стать густой и стабильной.
Способ приготовления крема:
1. В молоко добавьте яйца и ванильный сахар, хорошо перемешайте и прогревайте на небольшом огне до загустения (примерно 83 °C). Важно не перегреть, чтобы яйца не свернулись.
2. Снимите массу с плиты, добавьте белый шоколад и желатин, предварительно замоченный в холодной воде. Когда крем остынет до около 40 °C, введите мягкое сливочное масло. Перемешайте смесь и поставьте ее в холодильник на 8-12 часов.
3. После охлаждения взбейте крем в течение 10 минут, постепенно добавляя сгущенное молоко – масса станет пышной и стабильной. Разделите крем на 10 частей.
Сборка торта:
1. Перемажьте каждый корж кремом. На примерно четыре слоя внутри добавьте вишневую начинку, равномерно распределяя ее поверх крема.
2. Последний, верхний корж измельчите вместе с обрезками и обсыпьте торт крошкой. Поставьте в холодильник минимум на 3-6 часов, чтобы десерт стабилизировался – коржи останутся с легким хрустом, а крем равномерно пропитает торт.
Такой шоколадный "Наполеон" станет одним из самых удачных сладких блюд на праздники и точно привлечет внимание гостей.
