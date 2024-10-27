Свинину легко сделать жесткой и пересушенной. Но следующий способ приготовления сделает такое мясо идеальным. Продукт нужно протушить вместе со сливами.

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Идея приготовления сочной свинины со сливами опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Также добавьте много специй для пряности.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

перец – 0,5 ч.л.

розмарин сушеный – 1 ч.л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

масло – 150 мл.

масло – 50 г

розмарин – 2 веточки

лук – 1 шт.

бульон (вода) – 200 мл.

винный уксус – 50 мл.

мед – 2 ст.л.

сливы – 8 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать вырезку на кусочки толщиной 5 сантиметров и прижать.

2. Смешать все сухие специи и добавить растительное масло.

3. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.

4. На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета.

5. Добавить масло и розмарин.

6. Мясо убрать в сторону.

7. Обжарить нарезанный лук на той же сковороде.

8. Влить бульон или воду, винный уксус и мед. Дать улетучиться 10 минут.

9. Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных пополам слив. Накрыть крышкой и готовить еще 15 минут или поставить в духовку при температуре 200 градусов на 10 минут.

10. Сливы полностью протушиваются и хорошо сочетаются с соусом.

11. За 4 минуты до готовности добавить оставшиеся сливы.

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