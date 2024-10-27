Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

Свинину легко сделать жесткой и пересушенной. Но следующий способ приготовления сделает такое мясо идеальным. Продукт нужно протушить вместе со сливами.

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Идея приготовления сочной свинины со сливами опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Также добавьте много специй для пряности.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 2 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – 0,5 ч.л.
  • розмарин сушеный – 1 ч.л.
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.
  • хмели-суннели – 1 ч.л.
  • масло – 150 мл.
  • масло – 50 г
  • розмарин – 2 веточки
  • лук – 1 шт.
  • бульон (вода) – 200 мл.
  • винный уксус – 50 мл.
  • мед – 2 ст.л.
  • сливы – 8 шт.

Способ приготовления:

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

1. Нарезать вырезку на кусочки толщиной 5 сантиметров и прижать.

2. Смешать все сухие специи и добавить растительное масло.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

3. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.

4. На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

5. Добавить масло и розмарин.

6. Мясо убрать в сторону.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

7. Обжарить нарезанный лук на той же сковороде.

8. Влить бульон или воду, винный уксус и мед. Дать улетучиться 10 минут.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

9. Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных пополам слив. Накрыть крышкой и готовить еще 15 минут или поставить в духовку при температуре 200 градусов на 10 минут.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

10. Сливы полностью протушиваются и хорошо сочетаются с соусом.

Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы

11. За 4 минуты до готовности добавить оставшиеся сливы.

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