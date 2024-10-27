Самый вкусный способ приготовления свинины: обязательно добавьте сезонные сливы
Свинину легко сделать жесткой и пересушенной. Но следующий способ приготовления сделает такое мясо идеальным. Продукт нужно протушить вместе со сливами.
Идея приготовления сочной свинины со сливами опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Также добавьте много специй для пряности.
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- розмарин сушеный – 1 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- масло – 150 мл.
- масло – 50 г
- розмарин – 2 веточки
- лук – 1 шт.
- бульон (вода) – 200 мл.
- винный уксус – 50 мл.
- мед – 2 ст.л.
- сливы – 8 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать вырезку на кусочки толщиной 5 сантиметров и прижать.
2. Смешать все сухие специи и добавить растительное масло.
3. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.
4. На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета.
5. Добавить масло и розмарин.
6. Мясо убрать в сторону.
7. Обжарить нарезанный лук на той же сковороде.
8. Влить бульон или воду, винный уксус и мед. Дать улетучиться 10 минут.
9. Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных пополам слив. Накрыть крышкой и готовить еще 15 минут или поставить в духовку при температуре 200 градусов на 10 минут.
10. Сливы полностью протушиваются и хорошо сочетаются с соусом.
11. За 4 минуты до готовности добавить оставшиеся сливы.
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