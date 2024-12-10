Если вы ищете идеальный вариант сытного обеда для всей семьи, то этот суп с фрикадельками и булгуром станет отличным выбором. Нежные фрикадельки, насыщенный бульон и приложение из булгура создают аппетитное и питательное блюдо. Легкий в приготовлении суп дарит тепло и уют даже в самые холодные дни.

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Идея приготовления сытного супа с фрикадельками и булгуром на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Добавьте любимую зелень и специи, чтобы подчеркнуть вкус.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 1,5 л.

булгур (мелкий) – 2-3 ст.л.

Фарш – 300 г

лук, соль и специи в фарше

любимая зелень

соль, специи – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать мелким кубиком.

2. Залить водой и поставить на средний огонь.

3. В это время на небольшом количестве масла жарить мелко нарезанный лук.

4. Затем добавить морковь и жарить до золотистого цвета.

5. Булгур промыть и добавить в картофель, когда он закипит.

6. Далее зажарку добавить в картофель.

7. Сформировать фрикадельки. Для этого к фаршу добавить натертый лук, специи и соль.

8. Хорошо выбить массу и сформировать небольшие по размеру фрикадельки.

9. Фрикадельки добавить в суп, когда картофель уже полуготов.

10. Затем варить 15 минут, добавить соль, специи и зелень, довести до кипения и выключить.

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