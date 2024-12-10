Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью
Если вы ищете идеальный вариант сытного обеда для всей семьи, то этот суп с фрикадельками и булгуром станет отличным выбором. Нежные фрикадельки, насыщенный бульон и приложение из булгура создают аппетитное и питательное блюдо. Легкий в приготовлении суп дарит тепло и уют даже в самые холодные дни.
Идея приготовления сытного супа с фрикадельками и булгуром на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Добавьте любимую зелень и специи, чтобы подчеркнуть вкус.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода – 1,5 л.
- булгур (мелкий) – 2-3 ст.л.
- Фарш – 300 г
- лук, соль и специи в фарше
- любимая зелень
- соль, специи – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать мелким кубиком.
2. Залить водой и поставить на средний огонь.
3. В это время на небольшом количестве масла жарить мелко нарезанный лук.
4. Затем добавить морковь и жарить до золотистого цвета.
5. Булгур промыть и добавить в картофель, когда он закипит.
6. Далее зажарку добавить в картофель.
7. Сформировать фрикадельки. Для этого к фаршу добавить натертый лук, специи и соль.
8. Хорошо выбить массу и сформировать небольшие по размеру фрикадельки.
9. Фрикадельки добавить в суп, когда картофель уже полуготов.
10. Затем варить 15 минут, добавить соль, специи и зелень, довести до кипения и выключить.
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