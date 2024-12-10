Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
120
Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

Если вы ищете идеальный вариант сытного обеда для всей семьи, то этот суп с фрикадельками и булгуром станет отличным выбором. Нежные фрикадельки, насыщенный бульон и приложение из булгура создают аппетитное и питательное блюдо. Легкий в приготовлении суп дарит тепло и уют даже в самые холодные дни.

Видео дня

Идея приготовления сытного супа с фрикадельками и булгуром на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Добавьте любимую зелень и специи, чтобы подчеркнуть вкус. 

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • вода – 1,5 л.
  • булгур (мелкий) – 2-3 ст.л.
  • Фарш – 300 г
  • лук, соль и специи в фарше
  • любимая зелень
  • соль, специи – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

1. Картошку нарезать мелким кубиком.

2. Залить водой и поставить на средний огонь.

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

3. В это время на небольшом количестве масла жарить мелко нарезанный лук.

4. Затем добавить морковь и жарить до золотистого цвета.

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

5. Булгур промыть и добавить в картофель, когда он закипит.

6. Далее зажарку добавить в картофель.

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

7. Сформировать фрикадельки. Для этого к фаршу добавить натертый лук, специи и соль.

8. Хорошо выбить массу и сформировать небольшие по размеру фрикадельки.

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

9. Фрикадельки добавить в суп, когда картофель уже полуготов.

Самый вкусный суп с фрикадельками и булгуром: как приготовить блюдо для обеда на всю семью

10. Затем варить 15 минут, добавить соль, специи и зелень, довести до кипения и выключить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты