Самый вкусный сырный суп для обеда: добавьте фрикадельки из сочного фарша
Сырный суп – популярное сытное блюдо, которое можно приготовить на обед. Для удачного вкуса добавьте мясные фрикадельки немного чеснока и зелени. Вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления сырного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Сыр понадобится именно плавленый.
Ингредиенты:
- фарш (свинина, говядина или курятина) – 400-500 г
- плавленый сырок – 2-3 шт.
- макароны (мелкие) – горсть
- картофель – 3–4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- укроп – пучок
- хмели-суннели — по вкусу
- лавровый лист – 1–2 шт.
- ароматный перец
- соль, черный молотый перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте кубиками.
2. Морковь натрите на большой терке или порежьте мелким кубиком.
3. В сковороде разогрейте растительное масло.
4. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости.
5. В кастрюлю налейте 3 литра воды, доведите до кипения.
6. Добавьте картофель и варите 10 минут.
7. К картофелю добавьте лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и зажарку. Варите еще 5 минут.
8. Для фрикаделек в фарш добавьте соль, черный молотый перец, 3 измельченных зубчика чеснока и хмели-сунели по вкусу.
9. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.
10. Осторожно погрузите фрикадельки в суп. Варите 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.
11. Добавьте натертый на терке или нарезанный кубиками плавленый сырок. Помешивайте, пока сыр полностью не растворится.
12. Добавьте макароны, измельченный чеснок чеснока и нарезанный укроп. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте 15 минут настояться.
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