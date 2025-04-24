Сырный суп – популярное сытное блюдо, которое можно приготовить на обед. Для удачного вкуса добавьте мясные фрикадельки немного чеснока и зелени. Вкус вас приятно удивит.

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Идея приготовления сырного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Сыр понадобится именно плавленый.

Ингредиенты:

фарш (свинина, говядина или курятина) – 400-500 г

плавленый сырок – 2-3 шт.

макароны (мелкие) – горсть

картофель – 3–4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

укроп – пучок

хмели-суннели — по вкусу

лавровый лист – 1–2 шт.

ароматный перец

соль, черный молотый перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте кубиками.

2. Морковь натрите на большой терке или порежьте мелким кубиком.

3. В сковороде разогрейте растительное масло.

4. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости.

5. В кастрюлю налейте 3 литра воды, доведите до кипения.

6. Добавьте картофель и варите 10 минут.

7. К картофелю добавьте лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и зажарку. Варите еще 5 минут.

8. Для фрикаделек в фарш добавьте соль, черный молотый перец, 3 измельченных зубчика чеснока и хмели-сунели по вкусу.

9. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.

10. Осторожно погрузите фрикадельки в суп. Варите 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.

11. Добавьте натертый на терке или нарезанный кубиками плавленый сырок. Помешивайте, пока сыр полностью не растворится.

12. Добавьте макароны, измельченный чеснок чеснока и нарезанный укроп. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте 15 минут настояться.

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