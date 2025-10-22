Самый вкусный сырный суп для ужина: делимся простым рецептом
Теплый сырный суп – это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Он готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается насыщенным и нежным. Такой суп нравится и детям, и взрослым, а главное – его можно приготовить даже без особого кулинарного опыта.
Идея приготовления наваристого сырного супа на ужин для семьи опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- сливочное масло 30 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- Брокколи (соцветия) – 200 г
- Вода или бульон – 700 мл.
- сливки 15% – 200 мл.
- сыр твердый – 100 г
- приправа 10 овощей – 1,5 ч.л.
- соль, перец, специи – по вкусу
- куркума – 1 ч.л. (по желанию, для цвета)
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, нарежьте кубиками.
2. Добавьте соль, перец или любимые специи.
3. Обжарьте на сливочном масле до легкой золотистой корочки.
4. В этой же сковороде обжарьте измельченный лук и натертую морковь.
5. В конце всыпьте немного муки, перемешайте и подержите на огне 1 минуту – это сделает бульон гуще.
6. Переложите мясо и овощную зажарку в кастрюлю.
7. Добавьте брокколи, залейте водой или бульоном.
8. Варите примерно 10 минут после закипания.
9. Добавьте приправу "10 овощей", влейте сливки, всыпьте натертый сыр.
10. По желанию – добавьте куркуму для приятного золотистого цвета.
11. Варите еще 3-5 минут до полного расплавления сыра.
12. Подавайте суп сразу, пока он горячий и тягучий от сыра.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: