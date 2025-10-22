Теплый сырный суп – это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Он готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается насыщенным и нежным. Такой суп нравится и детям, и взрослым, а главное – его можно приготовить даже без особого кулинарного опыта.

Идея приготовления наваристого сырного супа на ужин для семьи опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

сливочное масло 30 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Брокколи (соцветия) – 200 г

Вода или бульон – 700 мл.

сливки 15% – 200 мл.

сыр твердый – 100 г

приправа 10 овощей – 1,5 ч.л.

соль, перец, специи – по вкусу

куркума – 1 ч.л. (по желанию, для цвета)

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, нарежьте кубиками.

2. Добавьте соль, перец или любимые специи.

3. Обжарьте на сливочном масле до легкой золотистой корочки.

4. В этой же сковороде обжарьте измельченный лук и натертую морковь.

5. В конце всыпьте немного муки, перемешайте и подержите на огне 1 минуту – это сделает бульон гуще.

6. Переложите мясо и овощную зажарку в кастрюлю.

7. Добавьте брокколи, залейте водой или бульоном.

8. Варите примерно 10 минут после закипания.

9. Добавьте приправу "10 овощей", влейте сливки, всыпьте натертый сыр.

10. По желанию – добавьте куркуму для приятного золотистого цвета.

11. Варите еще 3-5 минут до полного расплавления сыра.

12. Подавайте суп сразу, пока он горячий и тягучий от сыра.

