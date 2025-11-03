Самый вкусный сырный суп на курином бульоне: как приготовить блюдо для обеда

Сырный суп на курином бульоне – это блюдо, которое сочетает нежность, аромат и сытность. Такой обед особенно хорошо подходит в холодное время года, когда хочется чего-то теплого и домашнего. Готовить его просто, а результат всегда получается аппетитным: суп имеет кремовую текстуру, насыщенный вкус и приятный сырный аромат.

Идея приготовления вкусного сырного супа на обед опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • шампиньоны – 150 г
  • плавленый сыр – 160 г
  • соль, специи – по вкусу
  • зелень для подачи.

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте небольшими кубиками и положите в кастрюлю.

2. Залейте водой или готовым куриным бульоном и поставьте вариться на средний огонь.

3. На сковороде обжарьте измельченное куриное филе вместе с нарезанным луком и морковью до золотистого цвета.

4. Затем переложите все в кастрюлю с картофелем.

5. Шампиньоны нарежьте тонкими слайсами, обжарьте до легкого румянца и также добавьте в суп.

6. Посолите, приправьте специями, положите плавленый сыр и хорошо перемешайте.

7. Варите, пока сыр полностью не растворится и суп не станет однородным.

