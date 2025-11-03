Самый вкусный сырный суп на курином бульоне: как приготовить блюдо для обеда
Сырный суп на курином бульоне – это блюдо, которое сочетает нежность, аромат и сытность. Такой обед особенно хорошо подходит в холодное время года, когда хочется чего-то теплого и домашнего. Готовить его просто, а результат всегда получается аппетитным: суп имеет кремовую текстуру, насыщенный вкус и приятный сырный аромат.
Идея приготовления вкусного сырного супа на обед опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 150 г
- плавленый сыр – 160 г
- соль, специи – по вкусу
- зелень для подачи.
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте небольшими кубиками и положите в кастрюлю.
2. Залейте водой или готовым куриным бульоном и поставьте вариться на средний огонь.
3. На сковороде обжарьте измельченное куриное филе вместе с нарезанным луком и морковью до золотистого цвета.
4. Затем переложите все в кастрюлю с картофелем.
5. Шампиньоны нарежьте тонкими слайсами, обжарьте до легкого румянца и также добавьте в суп.
6. Посолите, приправьте специями, положите плавленый сыр и хорошо перемешайте.
7. Варите, пока сыр полностью не растворится и суп не станет однородным.
