Наваристый сырный суп – идеальное блюдо для сытного обеда или ужина. Для бульона выберите именно куриное мясо – оно легкое, диетическое и совсем нежирное. В конце обязательно добавьте зелень для свежести и аромата.

Идея приготовления наваристого сырного супа опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 300 г

картофель – 2 средние

лук – 1

морковь – 1

плавленый сыр – 180 г

чеснок – 2 зубчика

соль, перец, лавровый лист

зелень

Способ приготовления:

1. В кастрюле отварить куриное филе с картофелем до готовности.

2. Лук мелко нарезать.

3. Морковь натереть на мелкой терке и обжарить на сковородке.

4. Мясо достать, нарезать кусочками и вернуть в кастрюлю.

5. Добавить соль, специи, лавровый лист и зажарку.

6. Варить еще 10 минут.

7. Положить плавленый сыр, выжать чеснок, довести суп до кипения.

8. В конце добавить зелень.

