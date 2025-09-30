Самый вкусный сырный суп: с каким мясом приготовить
Наваристый сырный суп – идеальное блюдо для сытного обеда или ужина. Для бульона выберите именно куриное мясо – оно легкое, диетическое и совсем нежирное. В конце обязательно добавьте зелень для свежести и аромата.
Идея приготовления наваристого сырного супа опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 300 г
- картофель – 2 средние
- лук – 1
- морковь – 1
- плавленый сыр – 180 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, лавровый лист
- зелень
Способ приготовления:
1. В кастрюле отварить куриное филе с картофелем до готовности.
2. Лук мелко нарезать.
3. Морковь натереть на мелкой терке и обжарить на сковородке.
4. Мясо достать, нарезать кусочками и вернуть в кастрюлю.
5. Добавить соль, специи, лавровый лист и зажарку.
6. Варить еще 10 минут.
7. Положить плавленый сыр, выжать чеснок, довести суп до кипения.
8. В конце добавить зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: