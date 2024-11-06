Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи
На обед для всей семьи очень вкусно приготовить тушеную картошку. Она значительно сытнее обычного пюре. К тому же, вы объединяете в одной кастрюле все вместе и в итоге получаете полноценное блюдо, ничего отдельно жарить или отваривать не придется.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Даже диетическая курица в таком блюде будет очень сочной.
Ингредиенты:
- картофель – 1300 г
- куриное филе – 700 г
- лук – 150 г
- морковь – 250 г
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло – 30 мл.
- зелень для подачи – 5 г
- томаты – 2 ст.л. (по вкусу)
- соль, перец, копченая паприка
- лавровые листья – 2-3 шт.
- вода – 1.5 л. воды
Способ приготовления:
1. Влить в кастрюлю масло, положить мясо.
2. Перемешивая, жарить 10 минут на большом огне.
3. Добавить морковь, лук, выжать чеснок.
4. Убавить огонь, перемешивая готовить 4-5 минут.
5. Выложить картофель, нарезанный средними кусками, специи, томаты и лавровые листья.
6. Хорошо вымешать, залить водой, чтобы покрыть картофель полностью, и протушить под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.
7. Готовить на маленьком огне. Выключить, когда картофель будет достаточно мягким.
8. Для подачи присыпать зеленью.
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