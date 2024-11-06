На обед для всей семьи очень вкусно приготовить тушеную картошку. Она значительно сытнее обычного пюре. К тому же, вы объединяете в одной кастрюле все вместе и в итоге получаете полноценное блюдо, ничего отдельно жарить или отваривать не придется.

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Идея приготовления сытного тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Даже диетическая курица в таком блюде будет очень сочной.

Ингредиенты:

картофель – 1300 г

куриное филе – 700 г

лук – 150 г

морковь – 250 г

чеснок – 3-4 зубчика

масло – 30 мл.

зелень для подачи – 5 г

томаты – 2 ст.л. (по вкусу)

соль, перец, копченая паприка

лавровые листья – 2-3 шт.

вода – 1.5 л. воды

Способ приготовления:

1. Влить в кастрюлю масло, положить мясо.

2. Перемешивая, жарить 10 минут на большом огне.

3. Добавить морковь, лук, выжать чеснок.

4. Убавить огонь, перемешивая готовить 4-5 минут.

5. Выложить картофель, нарезанный средними кусками, специи, томаты и лавровые листья.

6. Хорошо вымешать, залить водой, чтобы покрыть картофель полностью, и протушить под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

7. Готовить на маленьком огне. Выключить, когда картофель будет достаточно мягким.

8. Для подачи присыпать зеленью.

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