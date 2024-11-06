Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

На обед для всей семьи очень вкусно приготовить тушеную картошку. Она значительно сытнее обычного пюре. К тому же, вы объединяете в одной кастрюле все вместе и в итоге получаете полноценное блюдо, ничего отдельно жарить или отваривать не придется.

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Идея приготовления сытного тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Даже диетическая курица в таком блюде будет очень сочной.

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

Ингредиенты:

  • картофель – 1300 г
  • куриное филе – 700 г
  • лук – 150 г
  • морковь – 250 г
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло – 30 мл.
  • зелень для подачи – 5 г
  • томаты – 2 ст.л. (по вкусу)
  • соль, перец, копченая паприка
  • лавровые листья – 2-3 шт.
  • вода – 1.5 л. воды

Способ приготовления:

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

1. Влить в кастрюлю масло, положить мясо.

2. Перемешивая, жарить 10 минут на большом огне.

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

3. Добавить морковь, лук, выжать чеснок.

4. Убавить огонь, перемешивая готовить 4-5 минут.

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

5. Выложить картофель, нарезанный средними кусками, специи, томаты и лавровые листья.

6. Хорошо вымешать, залить водой, чтобы покрыть картофель полностью, и протушить под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

7. Готовить на маленьком огне. Выключить, когда картофель будет достаточно мягким.

8. Для подачи присыпать зеленью.

Самый вкусный тушеный картофель на обед: как приготовить блюдо для всей семьи

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