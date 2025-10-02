Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется
Вафельный торт – десерт, не требующий выпекания, что значительно экономит ваше время. Вкус уже готовых хрустящих коржей прекрасно дополнит нежный крем на основе сгущенного молока. Также стоит добавить измельченный арахис – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусного вафельного торта со сгущенкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- вафельные коржи – 1 упаковка (7–10 шт)
- сгущенное молоко – 1 банка (380 г)
- сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)
- жареный арахис – 150 г (измельченный, но не в пыль, чтобы хрустело)
- молочный шоколад – 100 г (растопленный)
Способ приготовления:
1. Взбить мягкое масло со сгущенным молоком до однородного крема.
2. Измельчить жареный арахис (можно скалкой в пакете, чтобы остались кусочки).
3. Собрать вафельный корж:
- вафельный корж
- крем
- посыпка из орешков
- и снова слой за слоем.
4. Сверху смазать кремом, полить растопленным молочным шоколадом и щедро посыпать орехами.
5. Дать настояться в холодильнике 2-3 часа (или оставить на ночь).
