Вафельный торт – десерт, не требующий выпекания, что значительно экономит ваше время. Вкус уже готовых хрустящих коржей прекрасно дополнит нежный крем на основе сгущенного молока. Также стоит добавить измельченный арахис – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного вафельного торта со сгущенкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка (7–10 шт)

сгущенное молоко – 1 банка (380 г)

сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)

жареный арахис – 150 г (измельченный, но не в пыль, чтобы хрустело)

молочный шоколад – 100 г (растопленный)

Способ приготовления:

1. Взбить мягкое масло со сгущенным молоком до однородного крема.

2. Измельчить жареный арахис (можно скалкой в пакете, чтобы остались кусочки).

3. Собрать вафельный корж:

вафельный корж

крем

посыпка из орешков

и снова слой за слоем.

4. Сверху смазать кремом, полить растопленным молочным шоколадом и щедро посыпать орехами.

5. Дать настояться в холодильнике 2-3 часа (или оставить на ночь).

