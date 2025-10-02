Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
975
Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

Вафельный торт – десерт, не требующий выпекания, что значительно экономит ваше время. Вкус уже готовых хрустящих коржей прекрасно дополнит нежный крем на основе сгущенного молока. Также стоит добавить измельченный арахис – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного вафельного торта со сгущенкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • вафельные коржи – 1 упаковка (7–10 шт)
  • сгущенное молоко – 1 банка (380 г)
  • сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)
  • жареный арахис – 150 г (измельченный, но не в пыль, чтобы хрустело)
  • молочный шоколад – 100 г (растопленный)

Способ приготовления:

Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

1. Взбить мягкое масло со сгущенным молоком до однородного крема.

2. Измельчить жареный арахис (можно скалкой в пакете, чтобы остались кусочки).

3. Собрать вафельный корж:

Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется
  • вафельный корж
  • крем
  • посыпка из орешков
  • и снова слой за слоем.
Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

4. Сверху смазать кремом, полить растопленным молочным шоколадом и щедро посыпать орехами.

Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

5. Дать настояться в холодильнике 2-3 часа (или оставить на ночь).

Самый вкусный вафельный торт со сгущенкой и арахисом: выпекать не придется

