Самый вкусный зеленый борщ с пшеном: с каким мясом приготовить, чтобы был наваристый

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Зеленый борщ актуален в любой период года. Весной можно использовать свежую зелень для такого блюда, а зимой добавлять консервированную. Главное – сделать наваристый бульон, а также добавить крупу, чтобы борщ получился сытным.

Идея приготовления наваристого зеленого борща с пшеном опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина – 300 г
  • картофель – 4-5 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • щавель консервированный - 200 г
  • пшено – 70 г
  • зелень
  • яйца – 2 шт.
  • сметана, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюлю сначала добавить мясо, варить бульон.

2. Затем добавить картофель и варить еще 15 минут.

3. Тем временем пожарить лук, морковь и к зажарке добавить сливочное масло и сметану.

4. Добавить в кастрюлю зажарки, все хорошо перемешать и добавить щавель.

5. Посолить, поперчить по вкусу.

6. Оставить прокипеть под крышкой 5 минут.

7. Добавить промытое пшено и варить еще 10 минут.

8. В конце добавить взбитые яйца и зелень.

9. Подавать со сметаной.

