Самый вкусный зеленый борщ с пшеном: с каким мясом приготовить, чтобы был наваристый
Зеленый борщ актуален в любой период года. Весной можно использовать свежую зелень для такого блюда, а зимой добавлять консервированную. Главное – сделать наваристый бульон, а также добавить крупу, чтобы борщ получился сытным.
Идея приготовления наваристого зеленого борща с пшеном опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 300 г
- картофель – 4-5 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- щавель консервированный - 200 г
- пшено – 70 г
- зелень
- яйца – 2 шт.
- сметана, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюлю сначала добавить мясо, варить бульон.
2. Затем добавить картофель и варить еще 15 минут.
3. Тем временем пожарить лук, морковь и к зажарке добавить сливочное масло и сметану.
4. Добавить в кастрюлю зажарки, все хорошо перемешать и добавить щавель.
5. Посолить, поперчить по вкусу.
6. Оставить прокипеть под крышкой 5 минут.
7. Добавить промытое пшено и варить еще 10 минут.
8. В конце добавить взбитые яйца и зелень.
9. Подавать со сметаной.
