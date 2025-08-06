Жульен 0 популярное горячее блюдо для обеда или ужина. Очень удобно приготовить его именно в горшке, потому что не нужно заморачиваться с подачей, а также долго держится температура.

Идея приготовления сытного жульена в горшке опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram.

Ингредиенты (на 3-4 горшочка):

куриное филе – 500 г

средний лук – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

сметана или сливки (20–30%) – 200 мл.

твердый сыр – 150 г (типа голландского или моцареллы)

консервированная кукуруза – 2-3 ст.л. (по желанию)

соль, перец – по вкусу

любимые специи к курице (паприка, чеснок сушеный, итальянские травы и т.д.)

немного масла для жарки

Способ приготовления:

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

2. Посолить, поперчить, добавить специи.

3. Добавить овощи:

4. К мясу добавить нарезанный кубиком лук, обжарить до мягкости.

5. Добавить нарезанные шампиньоны.

6. Жарить все вместе до испарения лишней жидкости из грибов.

7. Для соуса влить сметану или сливки.

8. Тушить на слабом огне еще 5-7 минут, помешивая.

9. Добавить немного натертого сыра.

10. Выложить начинку в глиняные горшочки.

11. По желанию добавить немного кукурузы сверху 9 она добавит приятной сладости.

12. Щедро посыпать сверху тертым сыром 10 он образует румяную и аппетитную корочку.

13. Поставить горшочки в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.

14. Подавать жулен просто в горшочках.