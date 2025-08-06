Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

Жульен 0 популярное горячее блюдо для обеда или ужина. Очень удобно приготовить его именно в горшке, потому что не нужно заморачиваться с подачей, а также долго держится температура.

Идея приготовления сытного жульена в горшке опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

Ингредиенты (на 3-4 горшочка):

  • куриное филе – 500 г
  • средний лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • сметана или сливки (20–30%) – 200 мл.
  • твердый сыр – 150 г (типа голландского или моцареллы)
  • консервированная кукуруза – 2-3 ст.л. (по желанию)
  • соль, перец – по вкусу
  • любимые специи к курице (паприка, чеснок сушеный, итальянские травы и т.д.)
  • немного масла для жарки

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

2. Посолить, поперчить, добавить специи.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

3. Добавить овощи:

4. К мясу добавить нарезанный кубиком лук, обжарить до мягкости.

5. Добавить нарезанные шампиньоны.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

6. Жарить все вместе до испарения лишней жидкости из грибов.

7. Для соуса влить сметану или сливки.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

8. Тушить на слабом огне еще 5-7 минут, помешивая.

9. Добавить немного натертого сыра.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

10. Выложить начинку в глиняные горшочки.

11. По желанию добавить немного кукурузы сверху 9 она добавит приятной сладости.

Самый вкусный жульен в горшочке: очень сочная начинка и аппетитная сырная шапочка сверху

12. Щедро посыпать сверху тертым сыром 10 он образует румяную и аппетитную корочку.

13. Поставить горшочки в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.

14. Подавать жулен просто в горшочках.

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