Секрет вкуснейшей квашеной капусты от украинских хозяек: все элементарно просто
Квашеная капуста – это неисчерпаемый источник большого количества витаминов и полезных микроэлементов. А еще, это просто вкусное блюдо, которое можно использовать для приготовления начинок для пирогов, вареников, и даже добавлять в первые блюда.
Как приготовить квашеную капусту так, чтобы она не испортилась и точно смаковала всем, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Как выяснилось, в этом процессе нет ничего сложного.
Ингредиенты
- Очищенная капуста – 10 кг
- Каменная соль – 100 гр
- Перец горошком
- Лавровое письмо
- Морковь
- Свекла
Способ приготовления
1. Капусту хорошо разминаем руками, пока она не пустит сок. Добавляем морковь и свеклу по вкусу.
2. Складываем капусту в банки и тщательно утрамбовываем. Сверху выкладываем яблоко и закрываем крышкой.
3. Ставим банку на тарелку и отправляем в теплое место на три дня.
4. Добавляем соленую воду в верх банки, закрываем крышкой.
5. Отправляем в темное прохладное место на 20 дней, после чего наслаждаемся.
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