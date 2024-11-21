Квашеная капуста – это неисчерпаемый источник большого количества витаминов и полезных микроэлементов. А еще, это просто вкусное блюдо, которое можно использовать для приготовления начинок для пирогов, вареников, и даже добавлять в первые блюда.

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Как приготовить квашеную капусту так, чтобы она не испортилась и точно смаковала всем, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Как выяснилось, в этом процессе нет ничего сложного.

Ингредиенты

Очищенная капуста – 10 кг

Каменная соль – 100 гр

Перец горошком

Лавровое письмо

Морковь

Свекла

Способ приготовления

1. Капусту хорошо разминаем руками, пока она не пустит сок. Добавляем морковь и свеклу по вкусу.

2. Складываем капусту в банки и тщательно утрамбовываем. Сверху выкладываем яблоко и закрываем крышкой.

3. Ставим банку на тарелку и отправляем в теплое место на три дня.

4. Добавляем соленую воду в верх банки, закрываем крышкой.

5. Отправляем в темное прохладное место на 20 дней, после чего наслаждаемся.

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