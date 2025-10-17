Сезон полезных салатов в разгаре: простой рецепт с тыквой и свеклой
Осень – лучшее время для легких и одновременно питательных салатов из сезонных овощей. Тыква и свекла – идеальное сочетание для такого блюда: они придают салату яркий цвет, приятную сладость и пользу. Этот салат готовится очень просто, имеет сбалансированный вкус и станет отличным вариантом для обеда или легкого ужина.
Идея приготовления полезного салата с тыквой и свеклой опубликована на странице фудблогера diana_kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 1 средняя
- тыква – 200 г
- руккола – 1 пучок
- сыр фета – 100 г
- орехи (грецкие или миндаль) – 50 г
Ингредиенты для заправки:
- соль – щепотка
- горчица – ¼ ч.л.
- яблочный уксус – ½ ч.л.
- мед – ½ ч.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками и запекайте в духовке при температуре 180°C около 25 минут, пока станет мягкой и слегка карамелизированной.
2. Свеклу отварите до готовности.
3. Очистите и нарежьте кусочками или натрите на крупной терке.
4. Для заправки смешайте соль, горчицу, яблочный уксус и мед – получится легкий соус с приятной кислинкой.
5. В миске объедините рукколу, запеченную тыкву, свеклу, измельченные орехи и кубики феты.
6. Полейте заправкой и перемешайте.
