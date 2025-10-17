Осень – лучшее время для легких и одновременно питательных салатов из сезонных овощей. Тыква и свекла – идеальное сочетание для такого блюда: они придают салату яркий цвет, приятную сладость и пользу. Этот салат готовится очень просто, имеет сбалансированный вкус и станет отличным вариантом для обеда или легкого ужина.

Идея приготовления полезного салата с тыквой и свеклой опубликована на странице фудблогера diana_kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 1 средняя

тыква – 200 г

руккола – 1 пучок

сыр фета – 100 г

орехи (грецкие или миндаль) – 50 г

Ингредиенты для заправки:

соль – щепотка

горчица – ¼ ч.л.

яблочный уксус – ½ ч.л.

мед – ½ ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками и запекайте в духовке при температуре 180°C около 25 минут, пока станет мягкой и слегка карамелизированной.

2. Свеклу отварите до готовности.

3. Очистите и нарежьте кусочками или натрите на крупной терке.

4. Для заправки смешайте соль, горчицу, яблочный уксус и мед – получится легкий соус с приятной кислинкой.

5. В миске объедините рукколу, запеченную тыкву, свеклу, измельченные орехи и кубики феты.

6. Полейте заправкой и перемешайте.

