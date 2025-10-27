Сгущенку можно приготовить даже из яблок: делимся рецептом оригинального десерта
Если хочется чего-то сладкого, но без сахара и лишних калорий, попробуйте приготовить необычную сгущенку из яблок. Этот десерт имеет приятный аромат корицы, нежную текстуру и натуральную сладость фруктов. Его можно подавать к блинам, оладьям или просто намазывать на тост – получается вкусно, ароматно и совсем просто. Для приготовления понадобится лишь несколько базовых ингредиентов, а результат непременно удивит своим вкусом.
Идея приготовления яблочной сгущенки опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 350 г (очищенные или с кожурой, если она тонкая и чистая)
- корица – 1 ч.л.
- сливочное масло – 20 г
- кипяток – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками.
2. Если кожура мягкая и неповрежденная, ее можно оставить – она придаст цвета и немного густоты.
3. В сковороде разогрейте сливочное масло.
4. Добавьте яблоки и корицу, перемешайте и тушите на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими и ароматными.
5. После этого переложите яблоки в глубокую посуду и перебейте блендером до однородной кремовой консистенции.
6. Если масса получилась слишком густой, добавьте несколько ложек кипятка – консистенция должна напоминать мягкую сгущенку.
7. Переложите готовую массу в чистую банку или контейнер и оставьте остывать. Такой десерт можно хранить в холодильнике несколько дней.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: