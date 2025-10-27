Сгущенку можно приготовить даже из яблок: делимся рецептом оригинального десерта

Если хочется чего-то сладкого, но без сахара и лишних калорий, попробуйте приготовить необычную сгущенку из яблок. Этот десерт имеет приятный аромат корицы, нежную текстуру и натуральную сладость фруктов. Его можно подавать к блинам, оладьям или просто намазывать на тост – получается вкусно, ароматно и совсем просто. Для приготовления понадобится лишь несколько базовых ингредиентов, а результат непременно удивит своим вкусом.

Идея приготовления яблочной сгущенки опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки – 350 г (очищенные или с кожурой, если она тонкая и чистая)
  • корица – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 20 г
  • кипяток – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками.

2. Если кожура мягкая и неповрежденная, ее можно оставить – она придаст цвета и немного густоты.

3. В сковороде разогрейте сливочное масло.

4. Добавьте яблоки и корицу, перемешайте и тушите на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими и ароматными.

5. После этого переложите яблоки в глубокую посуду и перебейте блендером до однородной кремовой консистенции.

6. Если масса получилась слишком густой, добавьте несколько ложек кипятка – консистенция должна напоминать мягкую сгущенку.

7. Переложите готовую массу в чистую банку или контейнер и оставьте остывать. Такой десерт можно хранить в холодильнике несколько дней.

