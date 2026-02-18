Все рецепты
Шарлотка, как пух: приготовьте вкусную выпечку из теста на кефире
Чтобы шарлотка получилась рыхлая и мягкая, готовить ее стоит из теста на кефире. Нежное тесто прекрасно сочетается с сочной начинкой. Именно то, что нужно к чаю.
Идея приготовления воздушной яблочной шарлотки на кефире опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- кефир – 100 мл.
- яблоки – 300 г
- крахмал кукурузный – 60г.
- мука рисовая – 60 г
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отделить желтки от белков.
2. Белки взбить до крупных пиков.
3. К желткам добавить кефир и подсластитель, перемешать.
4. К белкам добавить желтковую массу, муку, разрыхлитель и крахмал.
5. Осторожно все перемешать
6. На дно формы нарезать яблоки.
7. Вылить тесто и сверху выложить остальные яблоки.
8. Выпекать в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.
