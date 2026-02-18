Чтобы шарлотка получилась рыхлая и мягкая, готовить ее стоит из теста на кефире. Нежное тесто прекрасно сочетается с сочной начинкой. Именно то, что нужно к чаю.

Идея приготовления воздушной яблочной шарлотки на кефире опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

кефир – 100 мл.

яблоки – 300 г

крахмал кукурузный – 60г.

мука рисовая – 60 г

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отделить желтки от белков.

2. Белки взбить до крупных пиков.

3. К желткам добавить кефир и подсластитель, перемешать.

4. К белкам добавить желтковую массу, муку, разрыхлитель и крахмал.

5. Осторожно все перемешать

6. На дно формы нарезать яблоки.

7. Вылить тесто и сверху выложить остальные яблоки.

8. Выпекать в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

