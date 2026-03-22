Шашлык в лаваше в духовке: как приготовить
Шашлык в лаваше в духовке – это простой способ приготовить сочное и ароматное блюдо без выезда на природу. Такой вариант сочетает насыщенный вкус мяса и хрустящую корочку лаваша. Рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Готовится быстро, а результат приятно удивляет даже опытных кулинаров.
Идея приготовления шашлыка в лаваше опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 5-6 листов
- фарш – 1 кг.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- специи к мясу – по вкусу
- кетчуп – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте основу: разложите лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно распределите тонкий слой фарша.
2. Приправьте его солью, перцем и любимыми специями, чтобы подчеркнуть вкус мяса.
3. После этого смажьте слой небольшим количеством кетчупа – он придаст легкой кислинки и сочности.
4. Накройте следующим листом лаваша и повторите процесс, формируя несколько слоев.
5. Готовую заготовку аккуратно сверните в рулет и нарежьте на полоски.
6. Каждую полоску сложите друг на друга, сформировав небольшие "шашлычки" и зафиксируйте шпажками.
7. Выложите заготовки на противень или в форму для запекания.
8. Готовьте в разогретой до 180°C духовке примерно 25-30 минут до румяной корочки.
9. Подавайте горячими вместе со свежими овощами или любимым соусом.
10. Такой шашлык получается сочным внутри и слегка хрустящим снаружи, что делает его отличной альтернативой классическим мясным блюдам.
