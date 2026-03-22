Шашлык в лаваше в духовке – это простой способ приготовить сочное и ароматное блюдо без выезда на природу. Такой вариант сочетает насыщенный вкус мяса и хрустящую корочку лаваша. Рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Готовится быстро, а результат приятно удивляет даже опытных кулинаров.

Идея приготовления шашлыка в лаваше опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 5-6 листов

фарш – 1 кг.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи к мясу – по вкусу

кетчуп – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте основу: разложите лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно распределите тонкий слой фарша.

2. Приправьте его солью, перцем и любимыми специями, чтобы подчеркнуть вкус мяса.

3. После этого смажьте слой небольшим количеством кетчупа – он придаст легкой кислинки и сочности.

4. Накройте следующим листом лаваша и повторите процесс, формируя несколько слоев.

5. Готовую заготовку аккуратно сверните в рулет и нарежьте на полоски.

6. Каждую полоску сложите друг на друга, сформировав небольшие "шашлычки" и зафиксируйте шпажками.

7. Выложите заготовки на противень или в форму для запекания.

8. Готовьте в разогретой до 180°C духовке примерно 25-30 минут до румяной корочки.

9. Подавайте горячими вместе со свежими овощами или любимым соусом.

10. Такой шашлык получается сочным внутри и слегка хрустящим снаружи, что делает его отличной альтернативой классическим мясным блюдам.

