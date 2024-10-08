Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов
Блюда из тыквы – это неотъемлемая часть осеннего рациона миллионов людей. В этот период года хозяйки готовят разнообразные супы, пироги, запеканки и многое другое с добавлением тыквы.
Также очень вкусным блюдом с ней является печенье. Фудблогер с ником cooking by yuliya в Instagram представила рецепт готовящегося из простых продуктов шоколадно-тыквенного печенья. Оно идеально подходит к горячему чаю, придает хорошее настроение и дарит ощущение уюта.
Ингредиенты
- Мягкое сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Тыква – 50 гр
- Мука – 150 гр
- Какао – 10 гр
- Корица – по вкусу
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Сахар совмещаем с маслом и взбиваем.
2. Добавляем натертую на мелкой терке тыкву и яйцо. Перемешиваем.
3. Добавляем муку, просеянную с разрыхлителем и специи по вкусу.
4. Мокрыми руками формируем шарики и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.
5. Выпекаем в течение 15-17 минут при 200 градусах.
6. Охлаждаем и подаем на стол.
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