Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
159
Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

Блюда из тыквы – это неотъемлемая часть осеннего рациона миллионов людей. В этот период года хозяйки готовят разнообразные супы, пироги, запеканки и многое другое с добавлением тыквы.

Видео дня

Также очень вкусным блюдом с ней является печенье. Фудблогер с ником cooking by yuliya в Instagram представила рецепт готовящегося из простых продуктов шоколадно-тыквенного печенья. Оно идеально подходит к горячему чаю, придает хорошее настроение и дарит ощущение уюта.

Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

Ингредиенты

  • Мягкое сливочное масло – 100 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Тыква – 50 гр
  • Мука – 150 гр
  • Какао – 10 гр
  • Корица – по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сахар совмещаем с маслом и взбиваем.

2. Добавляем натертую на мелкой терке тыкву и яйцо. Перемешиваем.

Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

3. Добавляем муку, просеянную с разрыхлителем и специи по вкусу.

4. Мокрыми руками формируем шарики и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.

Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

5. Выпекаем в течение 15-17 минут при 200 градусах.

Шоколадно-тыквенное печенье к чаю: осенний рецепт из простых продуктов

6. Охлаждаем и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть много рецептов из тыквы:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты