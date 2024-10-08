Блюда из тыквы – это неотъемлемая часть осеннего рациона миллионов людей. В этот период года хозяйки готовят разнообразные супы, пироги, запеканки и многое другое с добавлением тыквы.

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Также очень вкусным блюдом с ней является печенье. Фудблогер с ником cooking by yuliya в Instagram представила рецепт готовящегося из простых продуктов шоколадно-тыквенного печенья. Оно идеально подходит к горячему чаю, придает хорошее настроение и дарит ощущение уюта.

Ингредиенты

Мягкое сливочное масло – 100 гр

Сахар – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Тыква – 50 гр

Мука – 150 гр

Какао – 10 гр

Корица – по вкусу

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сахар совмещаем с маслом и взбиваем.

2. Добавляем натертую на мелкой терке тыкву и яйцо. Перемешиваем.

3. Добавляем муку, просеянную с разрыхлителем и специи по вкусу.

4. Мокрыми руками формируем шарики и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекаем в течение 15-17 минут при 200 градусах.

6. Охлаждаем и подаем на стол.

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