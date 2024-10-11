Домашняя выпечка приобретает незаурядную популярность именно осенью. В этот период года больше всего хочется тепла и уюта в доме. А что способно лучше создать подобную атмосферу, чем невероятный аромат выпечки?

Видео дня

Фудблогер Екатерина Пескова в Instagram рассказала рецепт приготовления шоколадного печенья. По ее словам, именно этот вид выпечки станет основным в осеннее время, ведь он очень легок в приготовлении. А еще такое печенье идеально подходит к молоку.

Ингредиенты

Сливочное масло мягкое – 150 гр

Коричневый сахар – 125 гр

Яйца – 1 шт

Пшеничная мука – 187 гр

Миндальная мука – 187 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Сода – 2 гр

Молотая корица – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Молочный шоколад – 125 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 175°С, противень застилаем пергаментом.

2. Взбиваем мягкое масло и коричневый сахар до легкой, рыхлой консистенции. Добавляем яйцо, хорошо смешиваем.

3. Отдельно соединяем пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соду, молотую корицу и соль.

4. Сухие ингредиенты следует просеять и добавить к влажным, перемешивая до однородности.

5. Аккуратно вмешайте нарезанный молочный шоколад.

6. Формируем шарики из теста, по 10 г каждый. Выкладываем на подготовленный противень.

7. Выпекаем 8-10 минут, или пока края не станут светло-золотистыми. Окунаем в молоко и пробуем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья: