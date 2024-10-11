Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки
Домашняя выпечка приобретает незаурядную популярность именно осенью. В этот период года больше всего хочется тепла и уюта в доме. А что способно лучше создать подобную атмосферу, чем невероятный аромат выпечки?
Фудблогер Екатерина Пескова в Instagram рассказала рецепт приготовления шоколадного печенья. По ее словам, именно этот вид выпечки станет основным в осеннее время, ведь он очень легок в приготовлении. А еще такое печенье идеально подходит к молоку.
Ингредиенты
- Сливочное масло мягкое – 150 гр
- Коричневый сахар – 125 гр
- Яйца – 1 шт
- Пшеничная мука – 187 гр
- Миндальная мука – 187 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Сода – 2 гр
- Молотая корица – ½ ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Молочный шоколад – 125 гр
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 175°С, противень застилаем пергаментом.
2. Взбиваем мягкое масло и коричневый сахар до легкой, рыхлой консистенции. Добавляем яйцо, хорошо смешиваем.
3. Отдельно соединяем пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соду, молотую корицу и соль.
4. Сухие ингредиенты следует просеять и добавить к влажным, перемешивая до однородности.
5. Аккуратно вмешайте нарезанный молочный шоколад.
6. Формируем шарики из теста, по 10 г каждый. Выкладываем на подготовленный противень.
7. Выпекаем 8-10 минут, или пока края не станут светло-золотистыми. Окунаем в молоко и пробуем.
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