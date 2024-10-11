Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
210
Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

Домашняя выпечка приобретает незаурядную популярность именно осенью. В этот период года больше всего хочется тепла и уюта в доме. А что способно лучше создать подобную атмосферу, чем невероятный аромат выпечки?

Видео дня

Фудблогер Екатерина Пескова в Instagram рассказала рецепт приготовления шоколадного печенья. По ее словам, именно этот вид выпечки станет основным в осеннее время, ведь он очень легок в приготовлении. А еще такое печенье идеально подходит к молоку.

Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

Ингредиенты

  • Сливочное масло мягкое – 150 гр
  • Коричневый сахар – 125 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Пшеничная мука – 187 гр
  • Миндальная мука – 187 гр
  • Разрыхлитель – 5 гр
  • Сода – 2 гр
  • Молотая корица – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Молочный шоколад – 125 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 175°С, противень застилаем пергаментом.

2. Взбиваем мягкое масло и коричневый сахар до легкой, рыхлой консистенции. Добавляем яйцо, хорошо смешиваем.

Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

3. Отдельно соединяем пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соду, молотую корицу и соль.

4. Сухие ингредиенты следует просеять и добавить к влажным, перемешивая до однородности.

Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

5. Аккуратно вмешайте нарезанный молочный шоколад.

6. Формируем шарики из теста, по 10 г каждый. Выкладываем на подготовленный противень.

Шоколадное печенье для молока на завтрак: осенний рецепт выпечки

7. Выпекаем 8-10 минут, или пока края не станут светло-золотистыми. Окунаем в молоко и пробуем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты