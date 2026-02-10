Из тонких жареных блинов можно приготовить полноценный десерт к чаю – сладкий рулет. С тестом прекрасно сочетается сливочный крем с добавлением какао. А сверху добавьте резаный шоколад с орехами – это очень вкусно.

Идея приготовления шоколадного рулета из блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов

молоко – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

мука – 4 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

какао – 1,5 ст.л.

масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

крем-сыр – 200 г

сливки – 70 мл.

сахарная пудра – 1,5 ст.л.

какао – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для блинов к молоку добавить яйцо, сахар, муку, какао и растительное масло.

2. Все тщательно перемешать.

3. Жарить блины с обеих сторон.

4. Для крема смешать крем-сыр, сливки, сахарную пудру и какао.

5. Выложите блины так, чтобы до смазываем кремом и скручиваем в рулет.

6. Охладить и полить шоколадной глазурью по желанию.

