Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта
Из тонких жареных блинов можно приготовить полноценный десерт к чаю – сладкий рулет. С тестом прекрасно сочетается сливочный крем с добавлением какао. А сверху добавьте резаный шоколад с орехами – это очень вкусно.
Идея приготовления шоколадного рулета из блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты для блинов
- молоко – 250 мл.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 4 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- какао – 1,5 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- крем-сыр – 200 г
- сливки – 70 мл.
- сахарная пудра – 1,5 ст.л.
- какао – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для блинов к молоку добавить яйцо, сахар, муку, какао и растительное масло.
2. Все тщательно перемешать.
3. Жарить блины с обеих сторон.
4. Для крема смешать крем-сыр, сливки, сахарную пудру и какао.
5. Выложите блины так, чтобы до смазываем кремом и скручиваем в рулет.
6. Охладить и полить шоколадной глазурью по желанию.
