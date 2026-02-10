Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
312
Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

Из тонких жареных блинов можно приготовить полноценный десерт к чаю – сладкий рулет. С тестом прекрасно сочетается сливочный крем с добавлением какао. А сверху добавьте резаный шоколад с орехами – это очень вкусно.

Идея приготовления шоколадного рулета из блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

Ингредиенты для блинов

  • молоко – 250 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 4 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • какао – 1,5 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • крем-сыр – 200 г
  • сливки – 70 мл.
  • сахарная пудра – 1,5 ст.л.
  • какао – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

1. Для блинов к молоку добавить яйцо, сахар, муку, какао и растительное масло.

2. Все тщательно перемешать.

Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

3. Жарить блины с обеих сторон.

4. Для крема смешать крем-сыр, сливки, сахарную пудру и какао.

Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

5. Выложите блины так, чтобы до смазываем кремом и скручиваем в рулет.

6. Охладить и полить шоколадной глазурью по желанию.

Шоколадный рулет из блинов к чаю: делимся рецептом оригинального десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты