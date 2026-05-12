Штрудель с вишней к чаю без раскатки теста: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Когда хочется домашней выпечки без долгого приготовления теста, выручает обычный лаваш. Из него можно сделать хрустящий штрудель с нежной творожной начинкой и сочной вишней. Такой десерт прекрасно подходит и теплым, и охлажденным, а готовится очень быстро. Это хороший вариант к чаю, когда нужно приготовить что-то простое, но эффектное.

Идея приготовления вкусного штруделя из лаваша опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 70 г
  • творог – 150 г
  • яйцо – 1 шт
  • вишня – 50 г
  • кукурузный крахмал – 5 г
  • вода – 15 мл.
  • сахар или сахарозаменитель – по вкусу
  • желток – для смазывания
  • миндальные лепестки – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром или сахарозаменителем до легкой однородной массы.

2. Добавьте творог и хорошо перемешайте, чтобы начинка стала нежной и без комочков.

3. Отдельно переложите вишню в небольшой сотейник, добавьте воду и крахмал.

4. Поставьте на маленький огонь и прогрейте массу до загустения, постоянно помешивая. Начинка должна стать густой и ароматной.

5. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите творожную массу, а сверху равномерно распределите вишневую начинку. Аккуратно заверните все в рулет.

6. Переложите штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху желтком, по желанию посыпьте миндальными лепестками.

7. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до золотистой корочки. Готовый штрудель немного охладите, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

