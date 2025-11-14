"Шуба" на Новый год, которая не навредит фигуре: как приготовить низкокалорийный праздничный салат
В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут способы подать традиционные блюда в более легком и современном формате. Салат "Селедка под шубой" остается популярным блюдом праздничного стола, но его классическая версия часто получается довольно калорийной. Существует простой способ приготовить "Шубу" так, чтобы она осталась нежной, яркой и насыщенной, но не перегружала блюдо лишними жирами. Такой вариант подходит и для большого застолья, и для повседневного меню.
Идея приготовления полезной "Шубы" на Новый год опубликована на странице фудблогера eatwithkris в Instagram.
Ингредиенты:
- репчатый лук – 200 г
- сельдь без масла – 340 г
- картофель – 570 г
- морковь – 380 г
- свекла – 650 г
- вареные яйца – 5 шт.
- густой йогурт 3 % – 255 г
- соль и перец – по вкусу
- по желанию – чайная ложка горчицы или немного лимонного сока для соуса
Способ приготовления:
1. Чтобы салат имел правильную текстуру, овощи лучше запечь или отварить "в мундире" – это сохраняет их плотность и естественный вкус. После остывания их нужно очистить.
2. Сельдь нарезают мелкими кубиками. Если она солоноватая, ее стоит промыть и обсушить Лук измельчают и на несколько минут заливают холодной водой с лимонным соком — так исчезает характерная резкость.
3. Яйца варят вкрутую, охлаждают и натирают.
4. Греческий йогурт в этом рецепте выступает полноценной альтернативой майонезу. Его смешивают с солью, перцем и небольшим количеством горчицы или лимонного сока. Соус получается нежным, мягким и универсальным – он сочетается со всеми слоями салата и не делает блюдо слишком тяжелым.
5. Для равномерного слоя овощи лучше натирать на крупную терку – так текстура получается нежной и однородной. Салат можно формировать в квадратной форме 24×24 см или в глубокой миске.
Последовательность слоев:
- половина картофеля, тонкий слой йогуртового соуса
- сельдь, измельченный лук
- половина моркови, слой соуса
- половина натертых яиц
- оставшийся картофель, соус
- вторая половина моркови
- вся свекла, завершающий соус
6. Готовое блюдо нужно слегка прижать лопаткой, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4-6 часов. Лучшего вкуса салат набирает после ночи в холодильнике.
