"Шуба" на Новый год, которая не навредит фигуре: как приготовить низкокалорийный праздничный салат

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут способы подать традиционные блюда в более легком и современном формате. Салат "Селедка под шубой" остается популярным блюдом праздничного стола, но его классическая версия часто получается довольно калорийной. Существует простой способ приготовить "Шубу" так, чтобы она осталась нежной, яркой и насыщенной, но не перегружала блюдо лишними жирами. Такой вариант подходит и для большого застолья, и для повседневного меню.

Идея приготовления полезной "Шубы" на Новый год опубликована на странице фудблогера eatwithkris в Instagram.

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 200 г
  • сельдь без масла – 340 г
  • картофель – 570 г
  • морковь – 380 г
  • свекла – 650 г
  • вареные яйца – 5 шт.
  • густой йогурт 3 % – 255 г
  • соль и перец – по вкусу
  • по желанию – чайная ложка горчицы или немного лимонного сока для соуса

Способ приготовления:

1. Чтобы салат имел правильную текстуру, овощи лучше запечь или отварить "в мундире" – это сохраняет их плотность и естественный вкус. После остывания их нужно очистить.

2. Сельдь нарезают мелкими кубиками. Если она солоноватая, ее стоит промыть и обсушить Лук измельчают и на несколько минут заливают холодной водой с лимонным соком — так исчезает характерная резкость.

3. Яйца варят вкрутую, охлаждают и натирают.

4. Греческий йогурт в этом рецепте выступает полноценной альтернативой майонезу. Его смешивают с солью, перцем и небольшим количеством горчицы или лимонного сока. Соус получается нежным, мягким и универсальным – он сочетается со всеми слоями салата и не делает блюдо слишком тяжелым.

5. Для равномерного слоя овощи лучше натирать на крупную терку – так текстура получается нежной и однородной. Салат можно формировать в квадратной форме 24×24 см или в глубокой миске.

Последовательность слоев:

  • половина картофеля, тонкий слой йогуртового соуса
  • сельдь, измельченный лук
  • половина моркови, слой соуса
  • половина натертых яиц
  • оставшийся картофель, соус
  • вторая половина моркови
  • вся свекла, завершающий соус
6. Готовое блюдо нужно слегка прижать лопаткой, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4-6 часов. Лучшего вкуса салат набирает после ночи в холодильнике.

