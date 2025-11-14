В преддверии новогодних праздников многие хозяйки ищут способы подать традиционные блюда в более легком и современном формате. Салат "Селедка под шубой" остается популярным блюдом праздничного стола, но его классическая версия часто получается довольно калорийной. Существует простой способ приготовить "Шубу" так, чтобы она осталась нежной, яркой и насыщенной, но не перегружала блюдо лишними жирами. Такой вариант подходит и для большого застолья, и для повседневного меню.

Идея приготовления полезной "Шубы" на Новый год опубликована на странице фудблогера eatwithkris в Instagram.

Ингредиенты:

репчатый лук – 200 г

сельдь без масла – 340 г

картофель – 570 г

морковь – 380 г

свекла – 650 г

вареные яйца – 5 шт.

густой йогурт 3 % – 255 г

соль и перец – по вкусу

по желанию – чайная ложка горчицы или немного лимонного сока для соуса

Способ приготовления:

1. Чтобы салат имел правильную текстуру, овощи лучше запечь или отварить "в мундире" – это сохраняет их плотность и естественный вкус. После остывания их нужно очистить.

2. Сельдь нарезают мелкими кубиками. Если она солоноватая, ее стоит промыть и обсушить Лук измельчают и на несколько минут заливают холодной водой с лимонным соком — так исчезает характерная резкость.

3. Яйца варят вкрутую, охлаждают и натирают.

4. Греческий йогурт в этом рецепте выступает полноценной альтернативой майонезу. Его смешивают с солью, перцем и небольшим количеством горчицы или лимонного сока. Соус получается нежным, мягким и универсальным – он сочетается со всеми слоями салата и не делает блюдо слишком тяжелым.

5. Для равномерного слоя овощи лучше натирать на крупную терку – так текстура получается нежной и однородной. Салат можно формировать в квадратной форме 24×24 см или в глубокой миске.

Последовательность слоев:

половина картофеля, тонкий слой йогуртового соуса

сельдь, измельченный лук

половина моркови, слой соуса

половина натертых яиц

оставшийся картофель, соус

вторая половина моркови

вся свекла, завершающий соус

6. Готовое блюдо нужно слегка прижать лопаткой, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4-6 часов. Лучшего вкуса салат набирает после ночи в холодильнике.

