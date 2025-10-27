"Шуба" – очень сытный и вкусный салат, основа которого – сельдь, овощи, лук. Для яркого вкуса можно добавить лук любой, зелень. Стоит отметить, что сельдь для салата можно брать матиас.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, луком и слоем желе.

Ингредиенты:

морковь

картофель

сельдь

лук

яйца

майонез

свекла

соль

желатин

вода 100 мл

Способ приготовления:

1. Выкладываем на дно тарелки картофель, солим и смазываем майонезом. Второй слой – лук (зеленый или репчатый). Третий слой – сельдь, майонез. Четвертый слой – морковь, майонез. Пятый слой – 2 вареных яйца и майонез. Шестой слой – свекла, майонез.

2. Для слоя из свеклы – желатин заливаем водой, ждем пока он набухнет. К свекле добавить майонез и взбить блендером, добавить растопленный желатин и еще раз взбить до однородности.

3. Вылить поверх салата и поставить в холодильник для стабилизации. В конце можно задекорировать зеленью и гранатом.

