"Шуба" по-новому: какой овощ добавить в салат для оригинального вкуса
Свекла – один из самы простых и при этом полезных и вкусных овощей. При этом она хорошо сочетается практически со всеми овощами, сыром, сельдью, вареными яйцами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- свекла вареная 2 небольшие
- яйца 2 шт.
- огурец маринованный 2 небольшие
- сельдь 180-200 г
- лук зеленый
- соль, перец
Для заправки:
- 1 ст.л. сметаны
- 1/2 ложки майонеза
- 1 ч ложка французской горчицы
Способ приготовления:
1. Свеклу запекайте при 200С 1 час.
2. Натрите свеклу, нарежьте огурцы и сельдь, лук кубиком.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.
