Ирина Мельниченко
Свекла – один из самы простых и при этом полезных и вкусных овощей. При этом она хорошо сочетается практически со всеми овощами, сыром, сельдью, вареными яйцами, зеленью. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и маринованными огурцами. 

Ингредиенты: 

  • свекла вареная 2 небольшие
  • яйца 2 шт.
  • огурец маринованный 2 небольшие
  • сельдь 180-200 г
  • лук зеленый
  • соль, перец

Для заправки:

  • 1 ст.л. сметаны
  • 1/2 ложки майонеза
  • 1 ч ложка французской горчицы

Способ приготовления: 

1. Свеклу запекайте при 200С 1 час.

2. Натрите свеклу, нарежьте огурцы и сельдь, лук кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.

