Свекла – один из самы простых и при этом полезных и вкусных овощей. При этом она хорошо сочетается практически со всеми овощами, сыром, сельдью, вареными яйцами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и маринованными огурцами.

Ингредиенты:

свекла вареная 2 небольшие

яйца 2 шт.

огурец маринованный 2 небольшие

сельдь 180-200 г

лук зеленый

соль, перец

Для заправки:

1 ст.л. сметаны

1/2 ложки майонеза

1 ч ложка французской горчицы

Способ приготовления:

1. Свеклу запекайте при 200С 1 час.

2. Натрите свеклу, нарежьте огурцы и сельдь, лук кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.

