Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Готовить салат можно как с сельдью, так и заменить ее красной рыбой. Для оригинального вкуса добавьте лук, можно даже хрен.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусно шубы в виде рулета, которая очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

Свекла

Картофель

Морковь

Яйца

Сельдь

Для соуса:

Майонез

Крем-сыр

Хрен белый (соус)

Способ приготовления:

1. Все овощи запеките. Так они будут не водянистые и лучше держать форму. Все натираем на мелкую терку. Так будет легче работать и салат будет более эстетичный

2. Для соуса: на 150 г майонеза я добавляю 50 крем-сыра и 20 хрена. Вы же можете класть просто майонез.

3. Выкладываем на пленку слоями. Сначала свекла, соус, далее морковь, яйца. Их смазываем соусом и немного подсаливаем. И сверху слой картофеля, который уже замешан с соусом и подсолен. Именно это и есть наш каркас. Далее порезанная сельдь и скручиваем наш рулет плотно и на ночь в холодильник.

