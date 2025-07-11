Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить их можно с изюмом, а если хотите добавить блюду яркого вкуса, добавьте изюм, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

крем-сыр – 1 упаковка

творог кисломолочный – 600 г (5%)

желток – 2 шт.

сахар – 3-4 ст.л

мука – 4 ст.л

ванильный сахар – по вкусу

соль – щепотка

Для подачи:

сметана

соленая карамель

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты. Разделить тесто на две части. Из одной сделать колбаску и нарезать по 50 г.

2. Во внутрь положите по ложечке крем-сыра и сформируйте сырники с помощью ножа или стакана. С другой частью теста сделать так же.

3. Сырники обжариваем на сливочном масле. Сначала с одной стороны на маленьком огне до золотистости. Затем перевернуть на другую сторону и жарить под закрытой крышкой еще 5 минут.

Готовые сырники подавать со сметаной, сгущенным молоком или соленой карамелью!

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