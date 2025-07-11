Сколько ложек муки нужно для идеальных сырников: делимся самым точным и правильным рецептом
Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить их можно с изюмом, а если хотите добавить блюду яркого вкуса, добавьте изюм, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 1 упаковка
- творог кисломолочный – 600 г (5%)
- желток – 2 шт.
- сахар – 3-4 ст.л
- мука – 4 ст.л
- ванильный сахар – по вкусу
- соль – щепотка
Для подачи:
- сметана
- соленая карамель
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты. Разделить тесто на две части. Из одной сделать колбаску и нарезать по 50 г.
2. Во внутрь положите по ложечке крем-сыра и сформируйте сырники с помощью ножа или стакана. С другой частью теста сделать так же.
3. Сырники обжариваем на сливочном масле. Сначала с одной стороны на маленьком огне до золотистости. Затем перевернуть на другую сторону и жарить под закрытой крышкой еще 5 минут.
Готовые сырники подавать со сметаной, сгущенным молоком или соленой карамелью!
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