Сколько ложек муки нужно для идеальных сырников: делимся самым точным и правильным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Рецепт сырников

Домашние сырники – лучшее блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить их можно с изюмом, а если хотите добавить блюду яркого вкуса, добавьте изюм, шоколад.

Вкусные сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые не будут распадаться. 

Рецепт сырников

Ингредиенты: 

  • крем-сыр – 1 упаковка
  • творог кисломолочный – 600 г (5%)
  • желток – 2 шт.
  • сахар – 3-4 ст.л
  • мука – 4 ст.л
  • ванильный сахар – по вкусу
  • соль – щепотка

Для подачи:

  • сметана
  • соленая карамель
  • миндальные хлопья

Способ приготовления: 

1. Смешать все ингредиенты. Разделить тесто на две части. Из одной сделать колбаску и нарезать по 50 г.

Основа для блюда

2. Во внутрь положите по ложечке крем-сыра и сформируйте сырники с помощью ножа или стакана. С другой частью теста сделать так же.

Сырники с шоколадом

3. Сырники обжариваем на сливочном масле. Сначала с одной стороны на маленьком огне до золотистости. Затем перевернуть на другую сторону и жарить под закрытой крышкой еще 5 минут.

Сколько жарить сырники

Готовые сырники подавать со сметаной, сгущенным молоком или соленой карамелью!

Готовые сырники

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