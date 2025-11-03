Сколько времени и как варить опята: пошаговая инструкция

Опята – один из самых популярных лесных грибов, ведь они легко собираются и быстро готовятся. Однако перед жаркой или маринованием их обязательно нужно отварить. Это помогает сохранить приятный вкус и сделать грибы пригодными для дальнейшего использования в блюдах.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно и сколько времени варить опята.

Первый шаг – тщательно очистить грибы. Удалите поврежденные или испорченные части, при необходимости срежьте нижнюю часть ножки. Мягкой щеткой или салфеткой уберите остатки грунта со шляпок, снимите тонкую пленку под ними и хорошо промойте опята в холодной воде.

Сколько варить опята

Первый этап: налейте в большую эмалированную кастрюлю 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку соли и положите грибы. Доведите до кипения. После появления пены варите примерно 5 минут.

Второй этап: слейте первую воду, залейте грибы чистой, снова подсоленной водой. Варите еще 20–25 минут на среднем огне.

Общее время приготовления опят составляет до 30 минут. Если вы планируете их только обжаривать, достаточно проварить грибы около 20 минут в подсоленной воде.

Готовые опята следует откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь. После этого их можно:

  • жарить с луком или овощами;
  • добавлять в супы и соусы;
  • мариновать или замораживать на зиму.
Благодаря предварительной варке грибы остаются упругими и хорошо держат форму во время дальнейшей термической обработки.

