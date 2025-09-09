Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать, запекать, а также тушить с овощами. Еще очень вкусно будет сделать рыбу горячего копчения.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии горячего копчения в домашних условиях.

Ингредиенты:

На 1 кг почищенной скумбрии

Маринад:

1 л воды

50 г соли

10 г сахара

специи по желанию 1 ст. ложка (кориандр, фенхель и душистый перец)

Способ приготовления:

1. Берем замороженную рыбу. Следим, чтобы она имела хороший вид, была чистой, без льда и без повреждений. Размораживаю в холодильнике, а чищу еще немного подмороженной, так гораздо легче удалить внутренности. Обязательно снимаем черную пленку внутри. Хорошо промываем в холодной воде.

2. Взвешиваем рыбу и в пропорции готовим маринад. Надо чтобы рыба пробыла в нем полностью погруженная 2 суток в холодильнике. За это время она просаливается, становится более влажной, плотной и приобретает вкус. Можно оставить и просто на ночь, но попробуйте дольше – результат того стоит.

3. Перед приготовлением достаньте рыбу из маринада, просушите салфеткой, немного смажьте маслом и готовьте в разогретом гриле при 75°C на 1 час 20 минут.

Рыба получится очень нежной, ароматной и сочной!

