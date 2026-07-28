Сладкая галета с нектаринами для семейного чаепития: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
51
Вкусная галета с нектаринами к чаю
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Галета с нектаринами – это простая домашняя выпечка, которая прекрасно подходит для семейного чаепития. Нежное творожное тесто и сочная фруктовая начинка создают легкий летний десерт с приятным ароматом. Такой пирог готовится без сложных процессов и получается вкусным даже у тех, кто нечасто работает с тестом. Особенно удачно галета сочетается именно со спелыми нектаринами.

Идея приготовления сладкой галеты с нектаринами опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Рецепт галеты с нектаринами

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • сливочное масло – 90 г
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • цедра апельсина – с 1 плода
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 150 г

Для начинки:

  • нектарины – 2-3 шт.
  • сахарная пудра – 2 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Дополнительно:

  • желток для смазывания краев теста

Способ приготовления:

Вымешиваем тесто

1. Сладкая галета с нектаринами готовится на основе нежного творожного теста, которое хорошо сочетается со свежими фруктами. Благодаря творогу выпечка получается мягкой, а нектарины придают ей сочность и насыщенный вкус.

2. Для начала приготовьте тесто. К творогу добавьте растопленное сливочное масло, соль, сахар, ванильный сахар, апельсиновую цедру и желток. Перемешайте массу до однородности.

Выкладываем нектарины

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в творожную смесь. Замесите мягкое тесто, заверните его или накройте и оставьте в холодильнике примерно на 30 минут.

4. Тем временем приготовьте начинку. Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте тонкими ломтиками. Сахарную пудру смешайте с кукурузным крахмалом.

Заворачиваем края теста

5. Охлажденное тесто раскатайте в круглый пласт и сформируйте основу для галеты. В центр выложите кусочки нектаринов, сверху посыпьте их смесью сахарной пудры и крахмала. Края теста загните к середине, формируя открытый пирог.

Ставим в духовку

6. Смажьте бортики галеты желтком, чтобы получилась красивая золотистая корочка. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока тесто не станет румяным.

Готовая галета

7. Готовую галету с нектаринами можно подавать теплой или охлажденной. Такая домашняя выпечка станет отличным дополнением к чаю или кофе и прекрасно подойдет для уютных семейных встреч.

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