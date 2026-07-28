Сладкая галета с нектаринами для семейного чаепития: получится очень вкусно
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Галета с нектаринами – это простая домашняя выпечка, которая прекрасно подходит для семейного чаепития. Нежное творожное тесто и сочная фруктовая начинка создают легкий летний десерт с приятным ароматом. Такой пирог готовится без сложных процессов и получается вкусным даже у тех, кто нечасто работает с тестом. Особенно удачно галета сочетается именно со спелыми нектаринами.
Идея приготовления сладкой галеты с нектаринами опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- сливочное масло – 90 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- цедра апельсина – с 1 плода
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 150 г
Для начинки:
- нектарины – 2-3 шт.
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
Дополнительно:
- желток для смазывания краев теста
Способ приготовления:
1. Сладкая галета с нектаринами готовится на основе нежного творожного теста, которое хорошо сочетается со свежими фруктами. Благодаря творогу выпечка получается мягкой, а нектарины придают ей сочность и насыщенный вкус.
2. Для начала приготовьте тесто. К творогу добавьте растопленное сливочное масло, соль, сахар, ванильный сахар, апельсиновую цедру и желток. Перемешайте массу до однородности.
3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в творожную смесь. Замесите мягкое тесто, заверните его или накройте и оставьте в холодильнике примерно на 30 минут.
4. Тем временем приготовьте начинку. Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте тонкими ломтиками. Сахарную пудру смешайте с кукурузным крахмалом.
5. Охлажденное тесто раскатайте в круглый пласт и сформируйте основу для галеты. В центр выложите кусочки нектаринов, сверху посыпьте их смесью сахарной пудры и крахмала. Края теста загните к середине, формируя открытый пирог.
6. Смажьте бортики галеты желтком, чтобы получилась красивая золотистая корочка. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока тесто не станет румяным.
7. Готовую галету с нектаринами можно подавать теплой или охлажденной. Такая домашняя выпечка станет отличным дополнением к чаю или кофе и прекрасно подойдет для уютных семейных встреч.
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