Блины с тушеными яблоками – классический вариант домашней выпечки, сочетающий тонкое тесто и мягкую фруктовую начинку. Такой десерт подходит для семейного чаепития, завтрака или сладкого перекуса. По желанию готовые блинчики можно дополнительно подрумянить на сливочном масле – это сделает корочку еще более аппетитной.

Идея приготовления тонких блинчиков с сочной яблочной начинкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт

соль – щепотка

сахар – 2-3 ст.л.

молоко – примерно 900 мл.

вода – примерно 100 мл.

мука – около 2 стаканов

масло – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 6-7 шт.

сливочное масло – 10 г

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли.

2. Добавьте молоко и воду, перемешайте.

3. Постепенно всыпайте муку, чтобы получить жидковатое однородное тесто без комочков. В конце влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

4. Разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блины с обеих сторон до легкой золотистости. Готовые блины сложите стопкой.

5. Для начинки яблоки очистите и натрите на крупной терке.

6. Выложите их на сковородку с разогретым сливочным маслом и тушите под крышкой на среднем огне примерно 15 минут.

7. Добавьте сахар, перемешайте и готовьте еще несколько минут. Если масса слишком густая или прилипает, можно добавить немного воды. Готовую начинку охладите.

8. На каждый блинчик выложите слой тушеных яблок и равномерно распределите по поверхности.

9. Заверните блинчик в удобную форму – рулетом или конвертом.

10. По желанию готовые блины с яблоками можно дополнительно обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Подавайте десерт теплым – так он особенно вкусный и ароматный.

