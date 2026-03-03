Сладкие блины с тушеными яблоками: делимся рецептом очень вкусного десерта к чаю
Блины с тушеными яблоками – классический вариант домашней выпечки, сочетающий тонкое тесто и мягкую фруктовую начинку. Такой десерт подходит для семейного чаепития, завтрака или сладкого перекуса. По желанию готовые блинчики можно дополнительно подрумянить на сливочном масле – это сделает корочку еще более аппетитной.
Идея приготовления тонких блинчиков с сочной яблочной начинкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт
- соль – щепотка
- сахар – 2-3 ст.л.
- молоко – примерно 900 мл.
- вода – примерно 100 мл.
- мука – около 2 стаканов
- масло – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 6-7 шт.
- сливочное масло – 10 г
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли.
2. Добавьте молоко и воду, перемешайте.
3. Постепенно всыпайте муку, чтобы получить жидковатое однородное тесто без комочков. В конце влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
4. Разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блины с обеих сторон до легкой золотистости. Готовые блины сложите стопкой.
5. Для начинки яблоки очистите и натрите на крупной терке.
6. Выложите их на сковородку с разогретым сливочным маслом и тушите под крышкой на среднем огне примерно 15 минут.
7. Добавьте сахар, перемешайте и готовьте еще несколько минут. Если масса слишком густая или прилипает, можно добавить немного воды. Готовую начинку охладите.
8. На каждый блинчик выложите слой тушеных яблок и равномерно распределите по поверхности.
9. Заверните блинчик в удобную форму – рулетом или конвертом.
10. По желанию готовые блины с яблоками можно дополнительно обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Подавайте десерт теплым – так он особенно вкусный и ароматный.
