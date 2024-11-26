Вкусная сочная тыква – отличная основа для приготовления вкусной сладкой выпечки. Из такого овоща можно сделать пышные кексы, которые станут идеальным дополнением к уютному семейному чаепитию.

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Идея приготовления рыхлых тыквенных кексов к чаю опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katherine.khoma в Instagram. Лучше выбирать мускатную тыкву.

Ингредиенты:

мука – 180 г

сода – 1 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

щепотка соли

яйца – 2

тыквенное пюре – 280 г

сахар – 140 г

подсолнечное масло – 120 мл

молоко – 60 мл

Способ приготовления

1. Для тыквенного пюре нужно запечь тыкву до мягкости. Всё зависит от сорта тыквы. Некоторые сорта надо дополнительно взбить блендером, а если взять мускатную мускатную тыкву, она легко вынималась ложкой после выпекания.

2. В миске смешать просеянную муку, соду, разрыхлитель и соль.

3. В другой миске смешать тыквенное пюре, растительное масло, молоко, яйца и сахар до однородной массы.

4. Соединить сухие ингредиенты с жидкими и аккуратно перемешать тесто до однородности.

5. Выложить тесто в формочки. Если у вас металлическая форма – стоит взять бумажные формочки, потому что это тесто может прилипнуть к металлу.

6. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 5 минут, затем убавить температуру до 175 градусов и выпекать еще 15-20 минут или до сухой шпажки.

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