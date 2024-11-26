Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

Вкусная сочная тыква – отличная основа для приготовления вкусной сладкой выпечки. Из такого овоща можно сделать пышные кексы, которые станут идеальным дополнением к уютному семейному чаепитию.

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Идея приготовления рыхлых тыквенных кексов к чаю опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katherine.khoma в Instagram. Лучше выбирать мускатную тыкву.

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

Ингредиенты:

  • мука – 180 г
  • сода – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • щепотка соли
  • яйца – 2
  • тыквенное пюре – 280 г
  • сахар – 140 г
  • подсолнечное масло – 120 мл
  • молоко – 60 мл

Способ приготовления

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

1. Для тыквенного пюре нужно запечь тыкву до мягкости. Всё зависит от сорта тыквы. Некоторые сорта надо дополнительно взбить блендером, а если взять мускатную мускатную тыкву, она легко вынималась ложкой после выпекания.

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

2. В миске смешать просеянную муку, соду, разрыхлитель и соль.

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

3. В другой миске смешать тыквенное пюре, растительное масло, молоко, яйца и сахар до однородной массы.

4. Соединить сухие ингредиенты с жидкими и аккуратно перемешать тесто до однородности.

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

5. Выложить тесто в формочки. Если у вас металлическая форма – стоит взять бумажные формочки, потому что это тесто может прилипнуть к металлу.

6. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 5 минут, затем убавить температуру до 175 градусов и выпекать еще 15-20 минут или до сухой шпажки.

Сладкие и пышные тыквенные кексы: как приготовить ароматную сезонную выпечку к чаю

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