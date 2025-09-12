Видео дня
Сладкие оладьи с яблоком для перекуса: готовятся всего 15 минут
Яблочные оладьи – вкусный десерт или перекус для семьи. Фрукты делают такие изделия очень сочными и нежными. К тому же, блюдо очень простое, бюджетное и точно получится у всех.
Идея приготовления воздушных яблочных оладий опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 200 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 200 г
- яблоко – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Разбить яйцо.
2. добавить молоко, соль, сахар, муку, разрыхлитель.
3. Перемешать до однородности.
4. Добавить нарезанное кубиками яблоко, перемешать.
5. Жарить на растительном масле. выкладывая тесто по 1 ст.л. на оладью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: