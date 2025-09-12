Сладкие оладьи с яблоком для перекуса: готовятся всего 15 минут

Яблочные оладьи – вкусный десерт или перекус для семьи. Фрукты делают такие изделия очень сочными и нежными. К тому же, блюдо очень простое, бюджетное и точно получится у всех.

Идея приготовления воздушных яблочных оладий опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 200 г

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 200 г

яблоко – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Разбить яйцо.

2. добавить молоко, соль, сахар, муку, разрыхлитель.

3. Перемешать до однородности.

4. Добавить нарезанное кубиками яблоко, перемешать.

5. Жарить на растительном масле. выкладывая тесто по 1 ст.л. на оладью.

