С сочной сезонной клубникой можно приготовить сладкие слойки. Для них вам понадобится обычное слоеное тесто, которое можно просто купить и ничего не придется вымешивать.

Рецептом сладких слоек с клубникой к чаю опубликован на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Выпекаются максимум 20 минут.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 листа

сыр рикотта – 250 г

сахарная пудра – 2-3 ст.л.

цедра половинки лимона

клубника

желток для смазывания теста

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозить.

2. Немного раскатать.

3. Нарезать на одинаковые кусочки.

4. Переложить на противень.

5. По бокам сделать неглубокие надрезы.

6. Середину проколоть вилкой и смазать тесто желтком.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут до румяности.

8. Для крема смешать до однородности рикотту, сахарную пудру и цедру лимона.

9. По желанию добавить также пару капель лимонного сока для более выразительного вкуса.

10. Смазать остывшие слойки кремом, сверху выложить клубнику и посыпать пудрой.

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