Сладкие слойки с клубникой к чаю: готовятся 20 минут
С сочной сезонной клубникой можно приготовить сладкие слойки. Для них вам понадобится обычное слоеное тесто, которое можно просто купить и ничего не придется вымешивать.
Рецептом сладких слоек с клубникой к чаю опубликован на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Выпекаются максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 2 листа
- сыр рикотта – 250 г
- сахарная пудра – 2-3 ст.л.
- цедра половинки лимона
- клубника
- желток для смазывания теста
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разморозить.
2. Немного раскатать.
3. Нарезать на одинаковые кусочки.
4. Переложить на противень.
5. По бокам сделать неглубокие надрезы.
6. Середину проколоть вилкой и смазать тесто желтком.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут до румяности.
8. Для крема смешать до однородности рикотту, сахарную пудру и цедру лимона.
9. По желанию добавить также пару капель лимонного сока для более выразительного вкуса.
10. Смазать остывшие слойки кремом, сверху выложить клубнику и посыпать пудрой.
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