Сладкий белковый рулет к чаю: вместо любых тортов
Вместо сложных тортов к чаю можно приготовить сладкий белковый рулет. На испеченный белковый корж добавьте крем, а также ягоды. Получится очень быстро и вкусно.
Идея приготовления белкового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для рулета:
- 3 яйца
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- подсластитель
Ингредиенты для крема:
- 100 г творог кисломолочный
- 50 г сливочного сыра
- 50 г йогурт
- сахарозаменитель
- 100 г фрукты
Способ приготовления:
1. Отделить белки от желтка
2. Белки с сахарозаменителем взбить до пиков.
3. Желтки перемешать с рлзпушувачем и вылить в белковую массу и немного взбить
4. Вылить на пергамент в форме квадрата.
5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.
6. Достать, снять с пергамента.
7. Скрутить, оставить охлаждаться.
8. Все кроме фруктов взбить блендером.
9. Рулет раскрутить и смазать кремом.
10. Выложить фрукты и скрутить.
11. Залить в холодильник на несколько часов.
