Сладкий белковый рулет к чаю: вместо любых тортов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
174
Вместо сложных тортов к чаю можно приготовить сладкий белковый рулет. На испеченный белковый корж добавьте крем, а также ягоды. Получится очень быстро и вкусно.

Идея приготовления белкового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для рулета:

  • 3 яйца
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • подсластитель

Ингредиенты для крема:

  • 100 г творог кисломолочный
  • 50 г сливочного сыра
  • 50 г йогурт
  • сахарозаменитель
  • 100 г фрукты

Способ приготовления:

1. Отделить белки от желтка

2. Белки с сахарозаменителем взбить до пиков.

3. Желтки перемешать с рлзпушувачем и вылить в белковую массу и немного взбить

4. Вылить на пергамент в форме квадрата.

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.

6. Достать, снять с пергамента.

7. Скрутить, оставить охлаждаться.

8. Все кроме фруктов взбить блендером.

9. Рулет раскрутить и смазать кремом.

10. Выложить фрукты и скрутить.

11. Залить в холодильник на несколько часов.

