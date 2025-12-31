Вместо сложных тортов к чаю можно приготовить сладкий белковый рулет. На испеченный белковый корж добавьте крем, а также ягоды. Получится очень быстро и вкусно.

Идея приготовления белкового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для рулета:

3 яйца

0,5 ч.л. разрыхлителя

подсластитель

Ингредиенты для крема:

100 г творог кисломолочный

50 г сливочного сыра

50 г йогурт

сахарозаменитель

100 г фрукты

Способ приготовления:

1. Отделить белки от желтка

2. Белки с сахарозаменителем взбить до пиков.

3. Желтки перемешать с рлзпушувачем и вылить в белковую массу и немного взбить

4. Вылить на пергамент в форме квадрата.

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.

6. Достать, снять с пергамента.

7. Скрутить, оставить охлаждаться.

8. Все кроме фруктов взбить блендером.

9. Рулет раскрутить и смазать кремом.

10. Выложить фрукты и скрутить.

11. Залить в холодильник на несколько часов.

