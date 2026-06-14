Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша
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Когда хочется домашней выпечки без длительного замешивания теста, на помощь приходит обычный лаваш. Из нескольких доступных продуктов можно приготовить нежный фруктовый пирог, который прекрасно сочетается с чаем или кофе. Особенно удачным он получается с сочной грушей, которая придает десерту естественную сладость и аромат. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит простые и быстрые домашние десерты.

Идея приготовления грушевого пирога из лаваша к чаю опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 150 г
  • творог – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • подсластитель или сахар – по вкусу
  • груша – 300 г
  • сахарная пудра для подачи
  • корица для аромата

Способ приготовления:

Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.

2. В творог добавьте яйца и подсластитель.

Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

3. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

4. Смешайте творожную смесь с нарезанным лавашем и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись начинкой.

Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

5. Выложите подготовленную массу в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом.

6. Грушу нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками и равномерно распределите сверху.

Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте пирог примерно 20–30 минут до появления легкого золотистого цвета.

8. Готовый десерт немного остудите, после чего подавайте к столу.

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