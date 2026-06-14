Сладкий пирог к чаю с грушей: готовится из лаваша
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Когда хочется домашней выпечки без длительного замешивания теста, на помощь приходит обычный лаваш. Из нескольких доступных продуктов можно приготовить нежный фруктовый пирог, который прекрасно сочетается с чаем или кофе. Особенно удачным он получается с сочной грушей, которая придает десерту естественную сладость и аромат. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит простые и быстрые домашние десерты.
Идея приготовления грушевого пирога из лаваша к чаю опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 150 г
- творог – 250 г
- яйца – 2 шт.
- подсластитель или сахар – по вкусу
- груша – 300 г
- сахарная пудра для подачи
- корица для аромата
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.
2. В творог добавьте яйца и подсластитель.
3. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
4. Смешайте творожную смесь с нарезанным лавашем и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись начинкой.
5. Выложите подготовленную массу в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом.
6. Грушу нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками и равномерно распределите сверху.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте пирог примерно 20–30 минут до появления легкого золотистого цвета.
8. Готовый десерт немного остудите, после чего подавайте к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: