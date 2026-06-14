Когда хочется домашней выпечки без длительного замешивания теста, на помощь приходит обычный лаваш. Из нескольких доступных продуктов можно приготовить нежный фруктовый пирог, который прекрасно сочетается с чаем или кофе. Особенно удачным он получается с сочной грушей, которая придает десерту естественную сладость и аромат. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит простые и быстрые домашние десерты.

Идея приготовления грушевого пирога из лаваша к чаю опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 150 г

творог – 250 г

яйца – 2 шт.

подсластитель или сахар – по вкусу

груша – 300 г

сахарная пудра для подачи

корица для аромата

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.

2. В творог добавьте яйца и подсластитель.

3. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

4. Смешайте творожную смесь с нарезанным лавашем и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись начинкой.

5. Выложите подготовленную массу в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом.

6. Грушу нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками и равномерно распределите сверху.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте пирог примерно 20–30 минут до появления легкого золотистого цвета.

8. Готовый десерт немного остудите, после чего подавайте к столу.

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