Сладкий рулет к чаю из натертых яблок: делимся простым рецептом

Сладкие и сочные яблоки можно использовать для приготовления различных десертов к чаю. Отличной идеей будет сделать вкусный рулет, в котором сочетается пышный бисквит, а также кисло-сладкая фруктовая начинка.

Идея приготовления сладкого яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 100 г
  • яблоки – 3-4 шт.
  • мука – 120 г
  • ванильный сахар по желанию
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сок лимона чтобы не почернели яблоки (несколько капель)
  • миндальные хлопья по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Взбить миксером до рыхлой пены.

3. Добавить муку с разрыхлителем.

4. Еще раз перемешать с помощью миксера.

5. Яблоки почистить от кожуры.

6. Натереть на терке.

7. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не почернели и по желанию добавить корицу и сахар.

8. Выложить натертые яблоки на противень, застеленный пергаментом и залить тестом.

9. Присыпать миндальными хлопьями и отправить в разогретую до 180 град. духовку на 15-20 минут.

10. Перевернуть яблоками вверх на другой пергамент, снять лист пергамента.

11. Можно полить медом и закрутить в рулет.

12. Присыпать сахарной пудрой.

