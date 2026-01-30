Сладкий рулет к чаю из натертых яблок: делимся простым рецептом
Сладкие и сочные яблоки можно использовать для приготовления различных десертов к чаю. Отличной идеей будет сделать вкусный рулет, в котором сочетается пышный бисквит, а также кисло-сладкая фруктовая начинка.
Идея приготовления сладкого яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100 г
- яблоки – 3-4 шт.
- мука – 120 г
- ванильный сахар по желанию
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сок лимона чтобы не почернели яблоки (несколько капель)
- миндальные хлопья по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром.
2. Взбить миксером до рыхлой пены.
3. Добавить муку с разрыхлителем.
4. Еще раз перемешать с помощью миксера.
5. Яблоки почистить от кожуры.
6. Натереть на терке.
7. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не почернели и по желанию добавить корицу и сахар.
8. Выложить натертые яблоки на противень, застеленный пергаментом и залить тестом.
9. Присыпать миндальными хлопьями и отправить в разогретую до 180 град. духовку на 15-20 минут.
10. Перевернуть яблоками вверх на другой пергамент, снять лист пергамента.
11. Можно полить медом и закрутить в рулет.
12. Присыпать сахарной пудрой.
