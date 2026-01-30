Сладкие и сочные яблоки можно использовать для приготовления различных десертов к чаю. Отличной идеей будет сделать вкусный рулет, в котором сочетается пышный бисквит, а также кисло-сладкая фруктовая начинка.

Идея приготовления сладкого яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 100 г

яблоки – 3-4 шт.

мука – 120 г

ванильный сахар по желанию

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сок лимона чтобы не почернели яблоки (несколько капель)

миндальные хлопья по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Взбить миксером до рыхлой пены.

3. Добавить муку с разрыхлителем.

4. Еще раз перемешать с помощью миксера.

5. Яблоки почистить от кожуры.

6. Натереть на терке.

7. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не почернели и по желанию добавить корицу и сахар.

8. Выложить натертые яблоки на противень, застеленный пергаментом и залить тестом.

9. Присыпать миндальными хлопьями и отправить в разогретую до 180 град. духовку на 15-20 минут.

10. Перевернуть яблоками вверх на другой пергамент, снять лист пергамента.

11. Можно полить медом и закрутить в рулет.

12. Присыпать сахарной пудрой.

