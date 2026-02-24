Из лаваша можно приготовить не только быструю закуску, но и вкусный десерт. Сделайте сладкий творожный рулет, который станет отличной заменой различных многокомпонентных тортов. Вам ничего не придется вымешивать, что значительно сэкономит время.

Идея приготовления сладкого творожного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

творог – 370 г

яйца – 1 шт.

сахар – 3 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

изюм – 3 ст. л.

мак – 1 ст. л.

сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, 1 яйцо.

2. Все хорошо размять.

3. По желанию добавить изюм и мак.

4. Еще раз перемешать.

5. На лист лаваша выложить всю начинку, разровнять и равномерно распределить по лавашу.

6. Заворачиваем в рулет.

7. Выложить на противень, смазать сметаной и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: