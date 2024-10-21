Этот суп – отличная идея, когда вдруг захотелось чего-нибудь горячего и жидкого, а под рукой нет достаточного количества ингредиентов. Кроме этого, он также имеет невероятный аромат и интересный вид, что привлекут внимание детей.

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Как правильно приготовить сливочный суп с фрикадельками, в Instagram показала фудблогер с ником coooking she. По ее словам, этот суп станет идеальным блюдом для детского завтрака, ведь он не только питателен, но и очень вкусен. Это первое блюдо придает силы и заряд бодрости в течение целого дня.

Ингредиенты на 4 порции

Куриное филе – 1 шт

Лук – 2 шт (1 для фрикаделек, 1 для зажарки)

Морковь – 2 шт

Картофель – 2 шт

Сливочный сыр плавленый – 70 гр

Зелень – для подачи

Соль

Перец

Паприка

Сушеная зелень

Способ приготовления

1. Куриное филе превращаем в фарш, смешиваем с мелко измельченным луком и специями. Формируем фрикадельки.

2. Выкладываем фрикадельки в кипяток.

3. Картофель и лук нарезаем кубиком, морковь натираем на большую терку. Готовим зажарку из этих ингредиентов на сковороде с растительным маслом.

4. Отделяем несколько ложек крутого кипятка, в котором варятся фрикадельки, в отдельную емкость и смешиваем их с сыром, растворяя его.

5. Добавляем в кастрюлю зажарку, перемешиваем и вливаем растопленный творог.

6. Подаем со свежей зеленью.

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