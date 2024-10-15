Сливовой пирог со сметанной заливкой: как приготовить вкусную выпечку по рецепту Лизы Глинской
Сливовый пирог – это классика среди осенней выпечки. Его аромат и необычный внешний вид точно обретут своих ценителей.
Как правильно приготовить заливной пирог со сливами, точно знает шеф-поваре Лиза Глинская. В Instagram она рассказала детальный рецепт и показала, как правильно сделать сметанную заливку.
Ингредиенты для теста
- Мука – 100 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Желток – 2 шт
- Сахар – 30 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль
Ингредиенты для заливки
- Сметана 15-20% – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 70 гр
- Крахмал кукурузный – 10 гр
Дополнительные ингредиенты
- Сливы – 300 гр
- Корица – ½ чл.
Способ приготовления
1. Желтки смешиваем с сахаром.
2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью.
3. Холодное сливочное масло натрите на терке, добавьте в муку и перетрите в крошку.
4. Соедините крошку с яичной смесью и замесите тесто.
5. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 10 минут.
6. Сливы разрезаем пополам, достаем косточку, а каждую половину разрезаем еще на 3 части.
7. Добавляем к сливам корицу и перемешиваем.
8. Готовим заливку. Яйца смешиваем с сахаром.
9. Добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.
10. Добавляем сметану и снова перемешиваем.
11. Формируем пирог. Выкладываем тесто на дно формы, диаметром 20 см. Разравниваем и формируем бортики.
12. Выкладываем сливы с корицей.
13. Выливаем заливку, не доходя до края 1-2 мм.
14. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-35 минут.
15. Вынимаем, охлаждаем и присыпаем сахарной пудрой.
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