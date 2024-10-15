Сливовый пирог – это классика среди осенней выпечки. Его аромат и необычный внешний вид точно обретут своих ценителей.

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Как правильно приготовить заливной пирог со сливами, точно знает шеф-поваре Лиза Глинская. В Instagram она рассказала детальный рецепт и показала, как правильно сделать сметанную заливку.

Ингредиенты для теста

Мука – 100 гр

Сливочное масло – 50 гр

Желток – 2 шт

Сахар – 30 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль

Ингредиенты для заливки

Сметана 15-20% – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 70 гр

Крахмал кукурузный – 10 гр

Дополнительные ингредиенты

Сливы – 300 гр

Корица – ½ чл.

Способ приготовления

1. Желтки смешиваем с сахаром.

2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью.

3. Холодное сливочное масло натрите на терке, добавьте в муку и перетрите в крошку.

4. Соедините крошку с яичной смесью и замесите тесто.

5. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 10 минут.

6. Сливы разрезаем пополам, достаем косточку, а каждую половину разрезаем еще на 3 части.

7. Добавляем к сливам корицу и перемешиваем.

8. Готовим заливку. Яйца смешиваем с сахаром.

9. Добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.

10. Добавляем сметану и снова перемешиваем.

11. Формируем пирог. Выкладываем тесто на дно формы, диаметром 20 см. Разравниваем и формируем бортики.

12. Выкладываем сливы с корицей.

13. Выливаем заливку, не доходя до края 1-2 мм.

14. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-35 минут.

15. Вынимаем, охлаждаем и присыпаем сахарной пудрой.

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