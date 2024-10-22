Слоеное тесто – продукт, который может быть основой для вкусной домашней выпечки. Это могут быть пироги, слойки, пицца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного слоеного пирога с грибами и филе.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста (бездрожжевого)

1 лук

400 г. филе

200 г. шампиньонов

50 мл. сливок

соль, перец

микс специй для курицы

50-100 г. сыра

яйцо для смазки и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук с грибами, солим и перчим.

2. Филе также пожарьте до золотистой корочки, добавьте специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешайте.

3. На застеленный пергаментом противень выложите половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложите начинку отступаю от краев. Сверху затираем сыром и накрываем вторым пластом теста, плотно залепляем края.

4. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 15 минут при 200 С до образования золотистой корочки.

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