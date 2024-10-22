Слоеный пирог с филе и грибами: готовится 15 минут в духовке

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Слоеное тесто – продукт, который может быть основой для вкусной домашней выпечки. Это могут быть пироги, слойки, пицца.

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Вкусный слоеный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного слоеного пирога с грибами и филе. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
  • 1 лук
  • 400 г. филе
  • 200 г. шампиньонов
  • 50 мл. сливок
  • соль, перец
  • микс специй для курицы
  • 50-100 г. сыра
  • яйцо для смазки и кунжут для присыпки

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук с грибами, солим и перчим.

Начинка для пирога

2. Филе также пожарьте до золотистой корочки, добавьте специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешайте. 

Приготовление основы для пирога

3. На застеленный пергаментом противень выложите половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложите начинку отступаю от краев. Сверху затираем сыром и накрываем вторым пластом теста, плотно залепляем края. 

Сколько выпекать пирог

4. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 15 минут при 200 С до образования золотистой корочки.

Готовый пирог

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