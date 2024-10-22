Слоеный пирог с филе и грибами: готовится 15 минут в духовке
Слоеное тесто – продукт, который может быть основой для вкусной домашней выпечки. Это могут быть пироги, слойки, пицца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного слоеного пирога с грибами и филе.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
- 1 лук
- 400 г. филе
- 200 г. шампиньонов
- 50 мл. сливок
- соль, перец
- микс специй для курицы
- 50-100 г. сыра
- яйцо для смазки и кунжут для присыпки
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук с грибами, солим и перчим.
2. Филе также пожарьте до золотистой корочки, добавьте специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешайте.
3. На застеленный пергаментом противень выложите половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложите начинку отступаю от краев. Сверху затираем сыром и накрываем вторым пластом теста, плотно залепляем края.
4. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 15 минут при 200 С до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: