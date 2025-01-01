Слойка – это один из самых популярных видов выпечки в мире. При использовании готового слоеного теста, процесс его приготовления упрощается настолько, что с ним способен справиться даже ребенок.

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А еще это очень разнообразная выпечка, ведь можно использовать любой вид начинки, за счет чего каждый раз получать новое блюдо. Вот, например, фудблогер с ником optarenkonatali в Instagram рассказала, как приготовить слойку с инжиром. Получится очень вкусно.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 лист

Инжир – 2-3 шт

Сыр – 100-150 гр

Кедровые орешки

Мед

Способ приготовления

1.Тесто размораживаем и раскатываем занозой.

2. Делаем надрезы по периметру, отступая от краев примерно 1-1,5 см.

3. Прокалываем тесто вилкой.

4. Сверху выкладываем творог и инжир.

5. Края теста смазываем яйцом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.

6. Перед подачей посыпать обжаренными орешками и полить медом.

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