Вкусная и оригинальная слойка с инжиром: приготовит даже ребенок
Слойка – это один из самых популярных видов выпечки в мире. При использовании готового слоеного теста, процесс его приготовления упрощается настолько, что с ним способен справиться даже ребенок.
А еще это очень разнообразная выпечка, ведь можно использовать любой вид начинки, за счет чего каждый раз получать новое блюдо. Вот, например, фудблогер с ником optarenkonatali в Instagram рассказала, как приготовить слойку с инжиром. Получится очень вкусно.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 лист
- Инжир – 2-3 шт
- Сыр – 100-150 гр
- Кедровые орешки
- Мед
Способ приготовления
1.Тесто размораживаем и раскатываем занозой.
2. Делаем надрезы по периметру, отступая от краев примерно 1-1,5 см.
3. Прокалываем тесто вилкой.
4. Сверху выкладываем творог и инжир.
5. Края теста смазываем яйцом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.
6. Перед подачей посыпать обжаренными орешками и полить медом.
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