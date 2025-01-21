Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

Слойка – это один из самых популярных видов выпечки. Ее готовят с разнообразными сладкими и солеными начинками.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить слойку с картофелем и грибами. В результате у вас получится необыкновенно вкусная выпечка, не идущая ни в какое сравнение с той, которую можно приобрести в киосках.

Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

Ингредиенты

  • Картофель – 5-6 шт
  • Молоко или сливки – 100 мл
  • Сливочное масло – 70 гр
  • Слоеное тесто – 1 уп.
  • Соль
  • Перец
  • Грибы – 150 гр

Способ приготовления

1. Отвариваем картофель и готовим обыкновенное пюре. Туда добавляем поджаренные грибы и взбиваем пюре с миксером грибами 2-5 минут.

2. На размороженном слоеном тесте с одной стороны делаем небольшие метки и в них кладем начинку.

Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

3. Накрываем другой частью и выдавливаем кружочки среднего размера.

Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

4. Перекладываем на противень и отправляем выпекаться.

5. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 мин.

Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках

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