Слойка с картофелем и грибами: как приготовить дома, чтобы получилось вкуснее, чем в киосках
Слойка – это один из самых популярных видов выпечки. Ее готовят с разнообразными сладкими и солеными начинками.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить слойку с картофелем и грибами. В результате у вас получится необыкновенно вкусная выпечка, не идущая ни в какое сравнение с той, которую можно приобрести в киосках.
Ингредиенты
- Картофель – 5-6 шт
- Молоко или сливки – 100 мл
- Сливочное масло – 70 гр
- Слоеное тесто – 1 уп.
- Соль
- Перец
- Грибы – 150 гр
Способ приготовления
1. Отвариваем картофель и готовим обыкновенное пюре. Туда добавляем поджаренные грибы и взбиваем пюре с миксером грибами 2-5 минут.
2. На размороженном слоеном тесте с одной стороны делаем небольшие метки и в них кладем начинку.
3. Накрываем другой частью и выдавливаем кружочки среднего размера.
4. Перекладываем на противень и отправляем выпекаться.
5. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 мин.
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