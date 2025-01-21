Слойка – это один из самых популярных видов выпечки. Ее готовят с разнообразными сладкими и солеными начинками.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить слойку с картофелем и грибами. В результате у вас получится необыкновенно вкусная выпечка, не идущая ни в какое сравнение с той, которую можно приобрести в киосках.

Ингредиенты

Картофель – 5-6 шт

Молоко или сливки – 100 мл

Сливочное масло – 70 гр

Слоеное тесто – 1 уп.

Соль

Перец

Грибы – 150 гр

Способ приготовления

1. Отвариваем картофель и готовим обыкновенное пюре. Туда добавляем поджаренные грибы и взбиваем пюре с миксером грибами 2-5 минут.

2. На размороженном слоеном тесте с одной стороны делаем небольшие метки и в них кладем начинку.

3. Накрываем другой частью и выдавливаем кружочки среднего размера.

4. Перекладываем на противень и отправляем выпекаться.

5. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 мин.

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