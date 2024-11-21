Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

Смидинская запеченная капуста – основное блюдо престольного праздника в украинских селах. Аутентичное блюдо обладает неповторимым вкусом и технологией приготовления.

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Как правильно готовить смидинскую запеченную капусту вTikTok рассказала фудблогер с ником tak.smachno.tyt. В результате у вас получится блюдо, что определенно понравится абсолютно всем.

Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

Ингредиенты

  • Капуста – 2 кг
  • Соевый соус – 100 мл
  • Мед – 1 ч.л.
  • Горчица в зернах – 50 гр
  • Чеснок – 1 головка
  • Перец
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл
  • Сок лимона – 100 мл

Способ приготовления

1. Капусту разрезаем на 4 части.

2. Выкладывем в рукав, закрываем и ставим в духовку, разогретую до 200* на 1,5 часа.

Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

3. Верхние листочки должны стать коричневыми. Их можно снять или оставить по желанию.

4. Разрезаем на большие порционные куски и заливаем соусом.

Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

5. Закрываем и ставлю в холодильник храниться под крышкой.

6. Время от времени можно помешиваем.

Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом

7. На следующий день подаем к столу.

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