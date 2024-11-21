Смидинская запеченная капуста: аутентический украинский рецепт, который удивит своим вкусом
Смидинская запеченная капуста – основное блюдо престольного праздника в украинских селах. Аутентичное блюдо обладает неповторимым вкусом и технологией приготовления.
Как правильно готовить смидинскую запеченную капусту вTikTok рассказала фудблогер с ником tak.smachno.tyt. В результате у вас получится блюдо, что определенно понравится абсолютно всем.
Ингредиенты
- Капуста – 2 кг
- Соевый соус – 100 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица в зернах – 50 гр
- Чеснок – 1 головка
- Перец
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 100 мл
- Сок лимона – 100 мл
Способ приготовления
1. Капусту разрезаем на 4 части.
2. Выкладывем в рукав, закрываем и ставим в духовку, разогретую до 200* на 1,5 часа.
3. Верхние листочки должны стать коричневыми. Их можно снять или оставить по желанию.
4. Разрезаем на большие порционные куски и заливаем соусом.
5. Закрываем и ставлю в холодильник храниться под крышкой.
6. Время от времени можно помешиваем.
7. На следующий день подаем к столу.
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