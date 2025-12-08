Домашняя ветчина – идеальное мясное блюдо для праздничного стола и прекрасная альтернатива колбасы. Готовить ветчину лучше всего из свинины, а чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют обязательно делать ее в глазури.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней ветчины в глазури из Pepsi.

Ингредиенты:

Свинина 1,5-2 кг

Гвоздика 10-15 шт

Лавровый лист 2 шт

Черный перец горошком 6-8 шт

Чеснок 3 зубчика

Для глазури:

Pepsi 250 мл

Мед или кленовый сироп 2 ст. л

Коричневый сахар 2 ст. л

Горчица дижонская 1 ст. л

Соевый соус 1 ст. л

Апельсиновая цедра 1/2 ч. л

Корица 1/4 ч. л

Имбирь молотый 1/4 ч. л

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовка мяса: сделайте на поверхности ветчины неглубокие надрезы в виде ромбов. Воткните гвоздику в пересечения надрезов — это даст аромат и красивый вид.

2. Положите ветчину в форму, добавь лавровый лист, чеснок, перец. Влейте 150–200 мл воды. Накройте фольгой и запекайте 1-1,5 часа в зависимости от размера.

3. Готовим глазурь из Pepsi: в сотейнике смешай Pepsi, мед (или сироп), коричневый сахар, горчицу, соевый соус, цедру, корицу и имбирь. Варите на среднем огне 10-15 минут, пока жидкость не испарится и не станет густой, блестящей глазурью.

4. Достаньте ветчину из духовки и сними фольгу. Щедро смажь ее Pepsi-глазурью. Поставьте обратно в духовку при 190°C на 20 минут, каждые 5-7 минут смазывайте новым слоем глазури для карамельной корочки.

Дайте ветчине отдохнуть 10 минут, нарежьте тонкими ломтиками!

