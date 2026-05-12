Говядина с картофелем – это одно из тех домашних блюд, которое всегда получается сытным, ароматным и очень вкусным. Благодаря правильному приготовлению мясо становится мягким и буквально тает во рту, а обжаренный картофель прекрасно дополняет насыщенный соус. Для рецепта понадобятся простые продукты, а результат легко конкурирует с блюдами ресторанного уровня. Такой вариант отлично подойдет для семейного ужина или обеда.

Идея приготовления сочной говядины с картофелем опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 600 г

лук – 150 г

соленые огурцы – 200 г

перетертые томаты – 200 г

вода – 100 мл.

картофель – 300 г

масло – для жарки

соль – по вкусу

сахар – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Говядину нарежьте брусочками поперек волокон. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо на сильном огне примерно 4-5 минут до румяной корочки.

2. Лук нарежьте перьями и добавьте к мясу. Обжаривайте несколько минут до мягкости и легкой золотистой корочки.

3. Соленые огурцы нарежьте брусочками и добавьте на сковородку. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.

4. После этого влейте перетертые томаты и воду. Добавьте соль, перец и щепотку сахара для баланса вкуса. Накройте крышкой и тушите блюдо на небольшом огне примерно 20 минут, пока говядина не станет мягкой.

5. Отдельно обжарьте картофель до золотистой и хрустящей корочки. В конце посолите и поперчите его по вкусу.

6. Готовый картофель переложите к мясу, осторожно перемешайте и тушите еще примерно 5 минут. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются соусом и станут еще более ароматными.

