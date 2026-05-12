Сочная говядина с картофелем: мясо просто тает во рту
Говядина с картофелем – это одно из тех домашних блюд, которое всегда получается сытным, ароматным и очень вкусным. Благодаря правильному приготовлению мясо становится мягким и буквально тает во рту, а обжаренный картофель прекрасно дополняет насыщенный соус. Для рецепта понадобятся простые продукты, а результат легко конкурирует с блюдами ресторанного уровня. Такой вариант отлично подойдет для семейного ужина или обеда.
Идея приготовления сочной говядины с картофелем опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – 600 г
- лук – 150 г
- соленые огурцы – 200 г
- перетертые томаты – 200 г
- вода – 100 мл.
- картофель – 300 г
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
- сахар – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Говядину нарежьте брусочками поперек волокон. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо на сильном огне примерно 4-5 минут до румяной корочки.
2. Лук нарежьте перьями и добавьте к мясу. Обжаривайте несколько минут до мягкости и легкой золотистой корочки.
3. Соленые огурцы нарежьте брусочками и добавьте на сковородку. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.
4. После этого влейте перетертые томаты и воду. Добавьте соль, перец и щепотку сахара для баланса вкуса. Накройте крышкой и тушите блюдо на небольшом огне примерно 20 минут, пока говядина не станет мягкой.
5. Отдельно обжарьте картофель до золотистой и хрустящей корочки. В конце посолите и поперчите его по вкусу.
6. Готовый картофель переложите к мясу, осторожно перемешайте и тушите еще примерно 5 минут. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются соусом и станут еще более ароматными.
