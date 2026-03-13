Говядина – очень нежное и мягкое мясо. В меру жирное и очень сочное. Его можно очень вкусно совместить с овощами. Все протушите – получится вкусное блюдо, которое можно подать к любому гарниру.

Идея приготовления сочной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

говядина (у меня ошеек) – 700 г

лук шалот или маленький лук – 10 шт.

картофель (средний) – 5-6 шт.

морковь – 3 шт.

брюссельская капуста – 250 г

чеснок – 5 зубчиков

масло – 2 ст.л.

масло – 40 г

мука – 2 ст.л.

томатный соус – 250 г

вода – 600 мл.

соль, перец – по вкусу

свежий тимьян или розмарин

лавровый лист – 1-2 шт.

перец чили – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Говядину нарезать средними кусками.

2. Разогреть масло и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Вынуть из кастрюли.

3. В той же кастрюле обжарить все овощи, около 10 минут и вынуть из кастрюли.

4. В той же кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 1 мин.

5. Добавить томатный соус, влить воду, хорошо размешать.

6. Вернуть мясо в кастрюлю и овощи, посолить, поперчить, добавить тимьян, розмарин, перец чили и лавровый лист.

7. Тушить под крышкой на небольшом огне, пока мясо станет мягким.

8. За 10-15 мин до готовности убрать розмарин, тимьян и перец и добавить брюссельскую капусту.

