Сочная говядина с овощами: подойдет к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
Говядина – очень нежное и мягкое мясо. В меру жирное и очень сочное. Его можно очень вкусно совместить с овощами. Все протушите – получится вкусное блюдо, которое можно подать к любому гарниру.

Идея приготовления сочной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • говядина (у меня ошеек) – 700 г
  • лук шалот или маленький лук – 10 шт.
  • картофель (средний) – 5-6 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • брюссельская капуста – 250 г
  • чеснок – 5 зубчиков
  • масло – 2 ст.л.
  • масло – 40 г
  • мука – 2 ст.л.
  • томатный соус – 250 г
  • вода – 600 мл.
  • соль, перец – по вкусу
  • свежий тимьян или розмарин
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • перец чили – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Говядину нарезать средними кусками.

2. Разогреть масло и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Вынуть из кастрюли.

3. В той же кастрюле обжарить все овощи, около 10 минут и вынуть из кастрюли.

4. В той же кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 1 мин.

5. Добавить томатный соус, влить воду, хорошо размешать.

6. Вернуть мясо в кастрюлю и овощи, посолить, поперчить, добавить тимьян, розмарин, перец чили и лавровый лист.

7. Тушить под крышкой на небольшом огне, пока мясо станет мягким.

8. За 10-15 мин до готовности убрать розмарин, тимьян и перец и добавить брюссельскую капусту.

