Сочная говядина с овощами: подойдет к любому гарниру
Говядина – очень нежное и мягкое мясо. В меру жирное и очень сочное. Его можно очень вкусно совместить с овощами. Все протушите – получится вкусное блюдо, которое можно подать к любому гарниру.
Идея приготовления сочной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина (у меня ошеек) – 700 г
- лук шалот или маленький лук – 10 шт.
- картофель (средний) – 5-6 шт.
- морковь – 3 шт.
- брюссельская капуста – 250 г
- чеснок – 5 зубчиков
- масло – 2 ст.л.
- масло – 40 г
- мука – 2 ст.л.
- томатный соус – 250 г
- вода – 600 мл.
- соль, перец – по вкусу
- свежий тимьян или розмарин
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец чили – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Говядину нарезать средними кусками.
2. Разогреть масло и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Вынуть из кастрюли.
3. В той же кастрюле обжарить все овощи, около 10 минут и вынуть из кастрюли.
4. В той же кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 1 мин.
5. Добавить томатный соус, влить воду, хорошо размешать.
6. Вернуть мясо в кастрюлю и овощи, посолить, поперчить, добавить тимьян, розмарин, перец чили и лавровый лист.
7. Тушить под крышкой на небольшом огне, пока мясо станет мягким.
8. За 10-15 мин до готовности убрать розмарин, тимьян и перец и добавить брюссельскую капусту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: