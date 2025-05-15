Сочная куриная печень в сырном соусе: так вкусно продукт вы еще не готовили
Чтобы печень была действительно вкусной и сочной, нужно правильно ее приготовить. На этот случай отлично подходит нежный сырный соус, который сделает мясо идеальным. К тому же, не придется ничего замачивать.
Идея приготовления сочной куриной печени в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Можно подать с любой кашей и салатом.
Ингредиенты:
- куриная печень – 400-500 г
- лук репчатый – 2 шт.
- соль и перец
- молоко – 100-120 мл.
- сыр твердый – 100-150 г (у меня сулугуни)
- мука – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами и обжарить их.
2. Добавить печень и жарить под крышкой минут 5-7.
3. После этого посолить, поперчить.
4. Посыпать мукой и перемешать, добавить молоко.
5. Все перемешать и готовить все вместе несколько минут.
6. Натереть сыр и добавить его к печени, перемешать. Как только сыр расплавился – блюдо готово.
7. По желанию можно присыпать зеленью.
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