Чтобы печень была действительно вкусной и сочной, нужно правильно ее приготовить. На этот случай отлично подходит нежный сырный соус, который сделает мясо идеальным. К тому же, не придется ничего замачивать.

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Идея приготовления сочной куриной печени в сырном соусе опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Можно подать с любой кашей и салатом.

Ингредиенты:

куриная печень – 400-500 г

лук репчатый – 2 шт.

соль и перец

молоко – 100-120 мл.

сыр твердый – 100-150 г (у меня сулугуни)

мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами и обжарить их.

2. Добавить печень и жарить под крышкой минут 5-7.

3. После этого посолить, поперчить.

4. Посыпать мукой и перемешать, добавить молоко.

5. Все перемешать и готовить все вместе несколько минут.

6. Натереть сыр и добавить его к печени, перемешать. Как только сыр расплавился – блюдо готово.

7. По желанию можно присыпать зеленью.

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