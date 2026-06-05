Курица табака в духовке – одно из тех блюд, которые всегда уместны и для семейного обеда, и для праздничного стола. Благодаря правильному маринаду и длительному запеканию мясо получается нежным, сочным и очень ароматным. Особый вкус блюду придают чеснок, копченая паприка и свежая зелень. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет даже опытных кулинаров.

Идея приготовления курицы табака в духовке опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 2,5-2,7 кг.

соль – 2 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – 2 ч.л.

лимонный сок – 2 ст. л.

оливковое масло или растопленное сливочное масло – 2 ст. л.

чеснок – 6-8 зубчиков

сливочное масло – 4 ст.л.

укроп или петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте курицу. Для этого разрежьте тушку вдоль грудки, раскройте ее и хорошо распластайте. При необходимости слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо равномерно пропеклось. Лишний жир можно срезать.

2. В отдельной миске смешайте соль, черный перец, копченую паприку, лимонный сок, измельченный чеснок и оливковое масло или растопленное сливочное масло. Полученной смесью тщательно натрите курицу со всех сторон.

3. Для более насыщенного вкуса оставьте мясо мариноваться минимум на 4 часа. Если есть возможность, поставьте его в холодильник на ночь.

4. Переложите курицу на противень или в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1,5 часа. Точное время зависит от размера тушки.

5. Через 30 минут после начала запекания достаньте курицу и полейте ее соком, который образовался на противне. Еще через 30 минут, когда верх хорошо подрумянится, накройте птицу фольгой и продолжайте запекать до готовности.

6. Отдельно приготовьте ароматную намазку. Для этого смешайте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп или петрушку и сливочное масло. Готовую горячую курицу смажьте этой смесью сразу после духовки.

7. Подавайте курицу табака горячей вместе с сезонными овощами, картофелем или свежим салатом. Благодаря маринаду и правильному запеканию мясо получается настолько нежным, что легко отделяется от кости, а золотистая корочка делает блюдо особенно аппетитным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: