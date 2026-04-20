Сочная курица в нежном грибном соусе: как вкусно приготовить
Сочная курица в грибном соусе – простое блюдо, которое легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Оно хорошо подходит как для повседневного обеда, так и для подачи на праздничный стол. Нежный сливочный соус с грибами добавляет мясу мягкости и насыщенного вкуса. Такой рецепт не требует много времени, но результат получается ресторанного уровня. Блюдо можно подавать с гарниром или как самостоятельное.
Идея приготовления сочной курицы в нежном грибном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- бедро курицы
- соль, перец, паприка
- масло подсолнечное
Ингредиенты для соуса:
- лук репчатый
- морковь
- грибы шампиньоны;
- сливки
- сыр твёрдый
- зелень
Способ приготовления:
1. Куриное бедро отделить от кости и кожицы.
2. Добавить соль, перец, паприку и немного масла.
3. Выложить в форму и запекать при температуре 180°C примерно 20 минут.
4. Тем временем готовить соус: обжарить лук, добавить морковь и шампиньоны и готовить до мягкости.
5. Влить сливки, добавить сыр и перемешать до полного расплавления.
6. В конце добавить зелень.
7. Готовую курицу подавать с нежным грибным соусом.
