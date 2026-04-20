Сочная курица в грибном соусе – простое блюдо, которое легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Оно хорошо подходит как для повседневного обеда, так и для подачи на праздничный стол. Нежный сливочный соус с грибами добавляет мясу мягкости и насыщенного вкуса. Такой рецепт не требует много времени, но результат получается ресторанного уровня. Блюдо можно подавать с гарниром или как самостоятельное.

Идея приготовления сочной курицы в нежном грибном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

бедро курицы

соль, перец, паприка

масло подсолнечное

Ингредиенты для соуса:

лук репчатый

морковь

грибы шампиньоны;

сливки

сыр твёрдый

зелень

Способ приготовления:

1. Куриное бедро отделить от кости и кожицы.

2. Добавить соль, перец, паприку и немного масла.

3. Выложить в форму и запекать при температуре 180°C примерно 20 минут.

4. Тем временем готовить соус: обжарить лук, добавить морковь и шампиньоны и готовить до мягкости.

5. Влить сливки, добавить сыр и перемешать до полного расплавления.

6. В конце добавить зелень.

7. Готовую курицу подавать с нежным грибным соусом.

