Курица в сливочном соусе – это классика домашней кухни, которая всегда получается вкусной и сытной. Особенно удачно она сочетается с грибами, которые придают блюду насыщенный аромат. Такой вариант идеально подходит для ужина, когда хочется чего-то простого, но одновременно изысканного. Готовится блюдо на сковородке без лишних хлопот.

Идея приготовления сочной курицы в сливочно-грибном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 700 г

лук – 2 шт.

шампиньоны – 400 г

сливки 20% – 150 мл.

мука – 1 ст. л.

сливочное масло – 60 г

белое сухое вино – 125 мл.

чеснок – 2 зубчика

приправа 10 овощей – 1 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Посолить и поперчить куриные голени, обжарить их на сливочном масле до румяной корочки со всех сторон, после чего отложить.

2. Обжарить нарезанный лук на той же сковородке, чтобы он стал мягким.

3. Добавить нарезанные шампиньоны и жарить до испарения жидкости.

4. Добавить измельченный чеснок и муку, перемешать и обжарить примерно 1 минуту.

5. Влить белое сухое вино, перемешать и дать немного испариться алкоголю.

6. Добавить приправу, перемешать и вернуть курицу на сковородку, накрыть крышкой и тушить примерно 20 минут.

7. Достать курицу, добавить к соусу сливки, после чего вернуть мясо обратно.

8. Прогреть блюдо еще 2-3 минуты, чтобы соус стал нежным и однородным.

