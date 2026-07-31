Сочное куриное филе на сковороде

Сочная курица в томатном соусе на обед: добавьте сливки и помидоры
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сочная курица в томатно-сливочном соусе станет отличным вариантом для домашнего обеда или ужина. Нежное мясо хорошо сочетается с ароматным соусом из помидоров и сливок, который прекрасно подходит к картофельному пюре, рису или макаронам. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовится довольно быстро и просто.
Идея приготовления сочной курицы на обед опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- помидор – 1 шт.
- томатное пюре – 5 ст.л.
- сливки 15% – 200 мл.
- петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- специи для курицы – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала замаринуйте куриное филе, добавив соль, черный перец и любимые специи для курицы. Оставьте мясо на 15-20 минут, чтобы оно стало более ароматным.
2. На хорошо разогретой сковороде обжарьте филе с обеих сторон до золотистой корочки. Готовить его до полной готовности не нужно. После этого переложите мясо на отдельную тарелку.
3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Добавьте нарезанный кубиками помидор и готовьте несколько минут, пока он не станет мягче.
4. Добавьте к овощам томатное пюре, перемешайте и влейте сливки. Посолите соус, добавьте черный перец и немного специй для курицы. В конце добавьте измельченную петрушку.
5. Верните обжаренное мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 25 минут. За это время курица полностью приготовится и хорошо пропитается нежным томатно-сливочным соусом.
6. Блюдо можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или макаронами. Курица получается очень сочной, а соус станет прекрасным дополнением к любому гарниру.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: