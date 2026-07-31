Сочная курица в томатном соусе на обед: добавьте сливки и помидоры

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Сочное куриное филе на сковороде
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Сочная курица в томатно-сливочном соусе станет отличным вариантом для домашнего обеда или ужина. Нежное мясо хорошо сочетается с ароматным соусом из помидоров и сливок, который прекрасно подходит к картофельному пюре, рису или макаронам. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовится довольно быстро и просто.

Идея приготовления сочной курицы на обед опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Рецепт сочной тушёной курицы на обед

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • помидор – 1 шт.
  • томатное пюре – 5 ст.л.
  • сливки 15% – 200 мл.
  • петрушка – небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • специи для курицы – по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Выкладываем обжаренную курицу на тарелку

1. Сначала замаринуйте куриное филе, добавив соль, черный перец и любимые специи для курицы. Оставьте мясо на 15-20 минут, чтобы оно стало более ароматным.

2. На хорошо разогретой сковороде обжарьте филе с обеих сторон до золотистой корочки. Готовить его до полной готовности не нужно. После этого переложите мясо на отдельную тарелку.

Готовим соус

3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Добавьте нарезанный кубиками помидор и готовьте несколько минут, пока он не станет мягче.

Всё перемешиваем

4. Добавьте к овощам томатное пюре, перемешайте и влейте сливки. Посолите соус, добавьте черный перец и немного специй для курицы. В конце добавьте измельченную петрушку.

Выкладываем курицу в соус

5. Верните обжаренное мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 25 минут. За это время курица полностью приготовится и хорошо пропитается нежным томатно-сливочным соусом.

Выкладываем курицу и добавляем зелень

6. Блюдо можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или макаронами. Курица получается очень сочной, а соус станет прекрасным дополнением к любому гарниру.

Готовая курица

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