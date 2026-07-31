Сочное куриное филе на сковороде

Сочная курица в томатно-сливочном соусе станет отличным вариантом для домашнего обеда или ужина. Нежное мясо хорошо сочетается с ароматным соусом из помидоров и сливок, который прекрасно подходит к картофельному пюре, рису или макаронам. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовится довольно быстро и просто.

Идея приготовления сочной курицы на обед опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 4 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

помидор – 1 шт.

томатное пюре – 5 ст.л.

сливки 15% – 200 мл.

петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

специи для курицы – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала замаринуйте куриное филе, добавив соль, черный перец и любимые специи для курицы. Оставьте мясо на 15-20 минут, чтобы оно стало более ароматным.

2. На хорошо разогретой сковороде обжарьте филе с обеих сторон до золотистой корочки. Готовить его до полной готовности не нужно. После этого переложите мясо на отдельную тарелку.

3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Добавьте нарезанный кубиками помидор и готовьте несколько минут, пока он не станет мягче.

4. Добавьте к овощам томатное пюре, перемешайте и влейте сливки. Посолите соус, добавьте черный перец и немного специй для курицы. В конце добавьте измельченную петрушку.

5. Верните обжаренное мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 25 минут. За это время курица полностью приготовится и хорошо пропитается нежным томатно-сливочным соусом.

6. Блюдо можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или макаронами. Курица получается очень сочной, а соус станет прекрасным дополнением к любому гарниру.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: